Abend für Pressefreiheit und Demokratie mit Deniz Yücel: Man soll sich nicht ergeben

Einen Abend für Pressefreiheit und Demokratie hat der Journalist, Autor und Publizist Deniz Yücel im größten Uni-Hörsaal ZHG 011 präsentiert.

Auf Einladung des Literarischen Zentrums hat er dort am Freitag sein Buch „Agentterrorist“ vorgestellt, in dem er über seine ein Jahr währende Haftzeit ohne Anklageschrift in der Türkei berichtet.

Deniz Yücel dankt seinen kollegialen Kollegen

Zu Beginn der Lesung wurde klar: Der Mann, der nicht zum Schweigen gebracht werden will, war stimmlich etwas angeschlagen. Doch davon ließ er sich nicht abhalten, über seinen besonderen Fall mit großer politischer Bedeutung zu berichten. Dass etwas nicht stimmte, sei Yücels Kollegen in der Zeit um seine Festnahme schnell klargeworden, berichtete Moderatorin Christine Watty vom Deutschlandfunk Kultur im gut gefüllten Hörsaal 011 des Zentralen Hörsaalgebäudes. Denn „eine Stimme fehlte“ damals auf Twitter. Aber anfangs hätte niemand nachfragen, geschweige denn berichten sollen. Yücel bedankte sich noch einmal, dass sich alle daran gehalten hätten.

Deniz Yücels Rückzugsort war zunächst die Deutsche Botschaft

Während der zweistündigen Veranstaltung beschrieb Yücel eindrücklich die von Unsicherheit geprägte Zeit bis zu seiner endgültigen Festsetzung. Er habe zunächst in der Deutschen Botschaft „mit Meerblick“ einen sicheren Rückzugsort gefunden. In dem gehoben Viertel habe er in der Gegend gewohnt, die im türkischen Monopoly den Platz der deutschen Parkstraße – also der zweitteuersten Straße – einnehme. Sein Nachbar sei kein geringerer als Recep Tayyip Erdogan gewesen.

Erdogans W-Lan war eine Versuchung

Mehrfach habe er das W-Lan des türkischen Präsidenten angezeigt bekommen. Einen Versuch, den Anschluss zu knacken, habe er trotz Versuchung nicht unternommen. Weil Yücel kein zweiter Assange werden wollte, sei er schließlich zur Polizei gegangen.

Selbstbestimmtes handeln hat Deniz Yücel gefehlt

Er habe wieder selbstbestimmt handeln wollen. Mit Genuss schilderte er seine Sonderbehandlung: erst Teestunde mit dem Polizeipräsidenten, dann Bezug der ungastlichen Zelle darunter. Von dort wurde er ins türkische Hochsicherheitsgefängnis Silivri – es laufe auch unter VIP-Gefängnis – verlegt, wo er den größten Teil der Zeit in Isolationshaft gehalten wurde.

Deniz Yücel: Es war ein lächerlicher Haftgrund

Am 16. Februar 2018 wurde Yücel aus der Haft entlassen. Erst dann habe die türkische Staatsanwaltschaft mit einem aus Yücels Sicht lächerlichen, nur dreiseitigen Schriftstück Anklage erhoben, Wegen „Volksverhetzung und Terrorpropaganda“ wurden 18 Jahre Haft gefordert. Doch am Entlassungstag kehrte der deutsch-türkische Mann nach Deutschland zurück. Das Verfassungsgericht in Ankara hat Monate nach seiner Haftentlassung entschieden, dass die Haft rechtswidrig war, doch im September 2019 wurde erneut Anklage gegen Yücel erhoben - wegen "öffentlicher Beleidigung eines Staatsbediensteten".

Drei Tage Folter hat er überstanden - "Man darf sich nicht ergeben"

„Es geht nicht darum, gefangen zu sein, sondern darum, dass man sich nicht ergibt“, erklärte der Autor, nachdem er von einem Mitgefangenen berichtet hatte, der durch andauernde Schläge auf die Waden zu einem Geständnis gezwungen wurde. Er sei in seiner Haftzeit drei Tage gefoltert worden.

Nach seiner Lesereise will Yücel im Januar wieder in die Welt-Redaktion zurückkehren. „Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit der Türkei fertig bin“, sagte der Journalist, der das Lachen nicht verlernt hat, zum Abschluss. „Wir führen jetzt eine Fernbeziehung.“

Von Ute Lawrenz