Schmyt und die Zukunft im KWP

Von: Thomas Kopietz

KWP-Open-Air 2023: Der deutsche Sänger Schmyt begeisterte das vornehmlich junge Publikum am ersten Festivaltag. Hier der Blick von der Bühne in die wunderschöne Arena im Göttinger Stadtwald. © Christoph Mischke

Was für ein Sommerabend im Wald: Das fühlen viele, der größtenteils jungen Musikfans am Freitagabend, als sie das Open Air im Kaiser-Wilhelm-Park besuchen.

Göttingen - Warm war es unter dem grünen Baumzelt des Parks im Göttinger Stadtwald - und dazu gab es Musik, die für das Publikum ab 16 zugeschnitten war. Vorab: Das passte!

Etwa 2000 Menschen bevölkerten die wunderschöne Arena. Und die meisten kamen, um IHN zu sehen und zu hören: Schmyt. Der Berliner Sänger und Musiker sah aus wie sie, lässiges T-Shirt, weite Hose (nur das weiße Handtuch zum Schweißabttupfen sah man im Publikum nicht..). Wie Udo Jürgens möchte man meinen und daran erinnerte Schmyt auch. „Wenn er es werfen würde, ich würde das Handtuch fangen“, schwärmt eine junge Frau. So weit sollte es – noch nicht – kommen.

KWP-Open-Air in Göttingen: Schmyt wird von der Masse sehnlichst erwartet

Um 22 Uhr und damit 15 Minuten früher als getimt, betritt Schmyt die Bühne. Er wird sehnlichst erwartet, selten war der Raum vor der Bühne so voll im KWP. Jubel brandet auf.

Der musikalische Auftakt ist verhalten. Der Mixer noch nicht eingemixt. Sprachlich ist der Sänger kaum zu verstehen. Dabei sind es die Worte, mit denen er seine Fans gewinnt. Klare Texte. Ungeschönte Texte – gerne übers „Verkacken“, übers „Verlieren“, über Trennungen und Herzschmerz, wie er sagt.

Schmyt trifft den Nerv vieler Fans - vor allem der Frauen

Damit trifft Schmyt den Nerv vieler Fans – vor allem die jungen Frauen, die im KWP klar in der Mehrheit sind, zieht er in den Bann seiner Worte. Sie sind extrem textsicher.

„Ein bisschen viel Depri“, kennzeichnet sehr gut selbst interpretiert von Schmyth die Setlist zu Beginn. Darf ja nicht sofort zu viel gute Laune sein, denkt mancher Zuhörende und spricht Schmyt auch aus.

Finden sich schön groovende Musiksequenzen, dann beendet die Band mit Keyboarder, Schlagzeuger und Keyboard-/Gitarrenspieler plus Schmyth diese gerne vorschnell, wenn es zu locker-schwingend wird. Die Fans kennen das und schätzen es trotzdem.

Dennoch: Pop-, Techno- und Party-Sound-Minuten kosten sie voll aus. Und dann wird lauthals mitgesungen und getanzt.

Schmyt: Ich bin ein Dorftrottel. Wo sind hier die Dorftrottel? Antwort: Kreischen

Schmyt selbst lässt sich so auch mitreißen. „Hallo Göttingen, schön habt Ihr es hier. Ist das eigentlich mehr ein Lebensgefühl wie in einer Großstadt oder einem Dorf? Wie ist das?“, fragt er unvermittelt. „Ich bin ja Dorftrottel! Wo sind die Dorftrottel? Antwort: Kreischen. „Wo sind die Göttingerinnen?“ Antwort: Kreischen. „Wo sind die Studentinnen?“ Antwort: Kreischen. Der auf der Bühne halt einer von allen, die vor der Bühne stehen – und auf den Terrassen dahinter. Aber doch nicht normal, sondern „seltsam“, wie er sagt.

Aber: Seine gelebte Nähe mit Ansagen wie in einem Thekengespräch und ohne Pathos, den ältere Rockstars gerne in ihre Aussagen legen, ist es, die das junge Publikum offensichtlich mag. Da ist einer, der mich, meine Sorgen, meinen Herzschmerz versteht. Dafür steht das massengesanglich begleitete „Universum regelt“. Ein Konzerthöhepunkt, keine Frage.

Auch die Botschaften sitzen: Der Appell zur Abkehr von Hass. „Das tut Dir nicht gut. Schmyt ist ein Denker, ein Nachdenkender, hinterfragt Hypes, rechten Dreck und generell das Leben. Daraus entstehen großartige Zeilen wie „Platten können springen, die Zeit kann fliegen“ in „Taximann“.

Schmyt ist längst über den Status herausragendes Talent hinaus

Schmyt wird oft als herausragendes Talent bezeichnet. Er ist über diesen Status aber längst hinaus, kooperieret auch mit Größen wie Seeed und gilt als Vorreiter der „Neuen Deutschen Ballade“. Beeinflusst haben ihn auch David Bowie und Rihanna.

Seine Texte haben therapeutische Wirkung für die Zuhörer, aber auch für Schmyth selbst, der nach 60 Minuten im Kaiser-Wilhelm-park aus den melancholischen Gedanken und Texten raus ist. Und der Sound ist mittlerweile auch super. Bei „Buddy Holly“ sind alle Arme oben. Der KWP groovt. Dann dürften die Songs auch ein wenig länger sein, die Gitarre seine kurzzeitige Dominanz ausleben. Aber egal.

Am Ende sind auch beim Sänger die schlechten Gedanken weg

Schmyt, der auch mit Rapper Majan kooperiert, kommt an und ist gut drauf: „Ihr Lieben, Ihr Süßen“, spricht er alle im Publikum an. Ist ein netter Kerl, dieser Julian Schmit, wie er wirklich heißt. Er ist so gar nicht langweilig. Und gar nicht platt-produziert wie viele deutsche Mainstream-Sänger.

Dann fliegt auch noch das weiße Handtuch in die Menge. Das musste einfach sein. Es wird gefangen und einen Ehreplatz erhalten.

Schmyt ist ein Glücksfall für das KWP-Open-Air und das junge Publikum

Fazit: Schmyt zu holen entpuppt sich für die Veranstalter als Glücksgriff: Der Freitagabend ist überragend besetzt. Und die jungen Besucher entdecken den Stadtwald als tollen Ort zum Abfeiern. Bis weit nach Mitternacht gibt es dann Techno-Beats und eine tanzaktive Menge vor der Bühne bei „Flause Kollektiv“. Ein Abend, der – besonders dank Schmyt – dem KPW-Open-Air die Zukunft gezeigt hat. (Thomas Kopietz)

Heute, Samstag, 19. August, geht es weiter im KWP. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets gibt es noch an der Abendkasse.

Hat was zu sagen: Schmyt kommunizierte mit dem Publikum und traf den Nerv besonders der Besucherinnen beim KWP-Open-Air in Göttingen. © Christoph Mischke

Flause Kollektiv brachte beim KWP-Open-Air in Göttingen die Masse in Bewegung. © Christoph Mischke

Frauenpower: My Ugly Clementine war zum Auftakt des Festivals am Freitag auf der Bühne und boten kräftigen Rock. © Christoph Mischke