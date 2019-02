Deutsch-Polnische Gesellschaft Göttingen feiert Geburtstag mit vielen Ehrengästen

Im Februar 1979 konstituierte sich die Deutsch-Polnische Gesellschaft (DPG) in Göttingen. Bei einem Festakt zum 40. Gründungstag im Alten Rathaus blickten mehr als 250 Gäste zurück auf die Geschichte und die Leistung der DPG in Göttingen.

Auch Andrzej Przylebski, Botschafter der Republik Polen in Deutschland, war gekommen. In seinem Grußwort erklärte er – anders als noch vor ein paar Tagen in Berlin – dass die deutsch-polnische Geschichte in den vergangenen 100 Jahren nicht nur als eine einzige Katastrophe zu sehen sei. Die vergangenen 40 Jahre – insbesondere die ab 1989 – seien im deutsch-polnischen Binnenverhältnis durchaus als Erfolgsgeschichte zu werten.

In seiner Rede verteidigte Przylebski aber auch den aktuellen Europa- und Deutschland-kritischen Kurs der polnischen Regierung und warb um Verständnis dafür. Die anderen Redner betonten die Leistungen der Deutsch-Polnischen Gesellschaft in Göttingen und der ganzen Bundesrepublik. Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler würdigte die Männer und Frauen, die das Thema deutsch-polnische Verständigung Anfang der 1970er Jahre auf die politische und öffentliche Agenda gehoben haben.

Die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth, Mitglied des Beirats der Göttinger DPG erklärte, wie wichtig das städtische und lokale Engagement für die deutsch-polnische Partnerschaft ist und war. Mit Blick auf Göttingen wies sie besonders auf die wissenschaftlichen Projekte, wie etwa die Stipendiate an der Georg-August-Universität für polnische Studierende, hin.

Davon profitierte einst auch Dr. Aleksandra Burdziej, die dank Stipendium in Göttingen studierte und mittlerweile Vorsitzende der Polnisch-Deutschen Gesellschaft Torun (Thorn) ist. Sie stellte die Bedeutung des Vereins für die Völkerverständigung heraus und betonte besonders die menschliche Seite.

Der aktuelle Vorsitzende der DPG Göttingen, Harm Adam, wies in seiner Festansprache auch auf die Ziele der Gesellschaft hin: „Mit allen Unternehmungen soll dazu beigetragen werden, dass Deutsche und Polen mehr voneinander erfahren, dass sie Fremdheit überwinden und über intensivierte Kenntnisse zu einer Zusammenarbeit im Europäischen Rahmen gelangen.“

Adam betonte die „Göttinger Akzente“ in der Arbeit des DPG-Bundesverbandes: die Stipendien, die seit 1983 in Germanistik und seit 15 Jahren auch in der Medizin vergeben werden, die Aktivitäten an den Schulen sowie die Etablierung eines gemeinsamen Europaempfangs mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft.