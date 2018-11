Deutsches Primatenzentrum in Göttingen verleiht Preis an Affenforscherin

Menschen, sogar schon Kleinkinder, haben einen Zahlensinn. Sie können mit einem Blick erkennen, wie viele Bananen in einer Schale liegen, ohne sie bewusst gezähtl zu haben. Wie dieser Prozess auf der Ebene der Nervenzellen im Gehirn umgesetzt wird, hat Pooja Viswanathan in ihrer Doktorarbeit an der Uni Tübingen mit nicht trainierten Rhesusaffen untersucht.

Ergebnis: Zahlenneuronen in der Großhirnrinde reagierten bei den Untrainierten, wie auch bei trainierten Affen, selektiv auf unterschiedliche Anzahlen von Gegenständen, noch bevor den Affen beigebracht wurde, diese zu unterscheiden. Primaten besitzen also auch einen früh entwickelten Zahlensinn, der nicht erlernt werden muss.

„Drei-Neuron“ sehr aktiv

In ihrer Arbeit untersuchte Pooja Viswanathan die Aktivität von Zahlenneuronen in zwei Bereichen der Großhirnrinde: dem Stirn- und Scheitellappen. „Zahlenneuronen repräsentieren bestimmte Anzahlen wie drei oder vier“, erklärt Pooja Viswanathan. „Ein Neuron, dessen bevorzugte Zahl drei ist, ist am stärksten aktiv, wenn drei Äpfel in einer Schale sind. Das gleiche Neuron würde aber auch reagieren, wenn stattdessen drei Nüsse in der Schale wären, drei Eier in einem Karton oder drei Personen in einem Raum.“