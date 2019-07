Deutsches Theater: CDU freut sich über Planungssicherheit

Der Einsatz der Parteien im Kreistag, der Mitarbeiter des Deutschen Theaters in Göttingen sowie der vielen Liebhaber der Göttinger Kulturlandschaft hat sich aus Sicht der CDU-Fraktion ausgezahlt.

Die Große Koalition in Hannover hat sich am Wochenende darauf verständigt, drei Millionen Euro zusätzlich für kommunale Theater und 250 000 Euro für freie Theater im Landeshaushalt fest in den Landesetat einzustellen.

Sigrid Jacobi, kulturpolitische Sprecherin der CDU-Kreistagsfraktion und Fraktionsvorsitzende Dr. Harald Noack begrüßen dies: „Wir sind dem Niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur Björn Thümler (CDU) dankbar, dass er Wort gehalten und die Planungssicherheit für das Deutsche Theater verbessert hat.“

Theaterpädagogik nimmt einen hohen Stellenwert ein

In den Zielvereinbarungen mit dem Land nimmt die Theaterpädagogik einen hohen Stellenwert ein. Die Finanzierung müsse deshalb vom Land gesichert werden, so die Meinung der Göttinger CDU. „Wir werden uns unverändert dafür einsetzen, dass die notwendigen Tarifsteigerungen, der oftmals unterdurchschnittlich entlohnten Schauspieler vollständig übernommen werden“, heißt es weiter.

Die Übernahme der Tarifsteigerungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters ist laut CDU unbedingt notwendig. Von den 546 000 Euro, die das Deutsche Theater Göttingen aus Mitteln der Tarifsteigerung und der zusätzlichen Förderung 2019 erhalten hat, sind nahezu 445 000 Euro für die Finanzierung der Tarifsteigerungen notwendig.

Deshalb bleiben gerade einmal 100 000 Euro für neue Projekte, etwa im Bereich der Theaterpädagogik.