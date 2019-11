Der Samstagabend im Deutschen Theater Göttingen bot Vielfalt des Jazz

Am Samstagabend trafen sich Musikfans aus der Region im erneut ausverkauften Deutschen Theater, um eine Entdeckungsreise durch die Vielfalt des Jazz zu erleben.

Den Organisatoren des 42. Göttinger Jazzfestivals war einmal mehr eine spannende Auswahl von Spielarten des Genres gelungen.Zum Auftakt des Abends spielte auf der Hauptbühne des Deutschen Theaters das Julian Siegel Quartet. Dass es gute Gründe für den seit Jahren andauernden Erfolg des britischen Saxophonisten gibt, zeigte er mit seinem eigensinnigen Kompositionen.

Dabei lösten kantige und eingängige Passagen einander ab und sorgten immer wieder für Überraschungen. Brillante Soli animierten das von der Musik gefesselte Publikum regelmäßig zu Zwischenapplaus. Um 22 Uhr setzte der auf der Karibikinsel Martinique aufgewachsene Grégory Privat mit seinem gleichnamigen Trio ein weiteres Ausrufezeichen.

Der ausgebildete Pianist ist studierter Ingenieur und entschied sich dann für die Musik als Lebensinhalt. Diese Entscheidung, so berichtete Privat dem Publikum, bedeutete für ihn ein Aufwachen im Leben, das auch Thema eines Songs war. In einem anderen Song plädierte für einen optimistische Lebenseinstellung, die angesichts heutiger Entwicklungen umso wichtiger sei. Musikalisch unterstrich er dies in seinem abschließenden Song „Soly“, Kreoloisch für Sonne. Für viele Jazzfans gehörte dieses Konzert mit seinen geradezu magischen, dann mitreißenden Klängen zu den Höhepunkten im Deutschen Theater.

Wieder andere musikalische Akzente setzte zum Abschluss ab Mitternacht die siebenköpfige österreichische Jazzband Shake Stew. Schon die Besetzung mit zwei Schlagzeugen, zwei Bässen, zwei Saxophonen und einer Trompete ließ einen spannenden Auftritt erwarten. Das kundige Publikum im zu später Stunde noch immer voll besetzten Saal wurde nicht enttäuscht.

Am Vorabend hatte die erfolgreiche Band noch auf einem Jazzfestival in Sarajevo gespielt und wenige Stunden vor dem Auftritt in Göttingen begeisterten die sieben Musiker ein Publikum in Braunschweig. Doch von Ermüdung keine Spur, Shake Stew überzeugte auch in Göttingen.

Am heutigen Sonntag klingt das 42. Göttinger Jazzfestival ab 20 Uhr mit einem Konzert von Bill Evans and the Spy Killers im Göttinger Kulturzentrum Musa im Hagenweg aus. Den Organisatoren des nächsten Göttinger Jazzfestival wird es im kommenden Jahr erneut gelingen, Perlen des Jazz ins Deutsche Theater holen. Daran besteht überhaupt kein Zweifel.

Fotos vom Samstag und Sonntag