Spielclub am Deutschen Theater: Viel Spaß mit jungen Bühnenstars

Von: Ute Lawrenz

Teilen

Szene aus dem Stück „Spiel-Regeln“. Es wurde vom Spielclub der Sechs- bis Neujährigen auf die Bühne gebracht. Es sind noch weitere Aufführungen geplant. © Ute Lawrenz

Die jungen Bühnenstars stehen beim Theaterfestival „DT - Am Puls“ in Göttingen im Mittelpunkt. Die Inszenierung kommt an.

Göttingen – Hier stehen auch die Kleinen auf der Bühne. Beim Göttinger Theaterfestival „DT - Am Puls“ für, von und mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen hat der Spielclub der Sechs- bis Neunjährigen mit „Spiel-Regeln“ im dt.2 eine bewegte und bewegende Vorstellung geliefert.

Viel Applaus mit Bravorufen tönte den Jüngsten unter Leitung von Grit Hennig entgegen.

Alltägliche Situation auf der Bühne

Es ist eine alltägliche Situation: Während einige SchülerInnen mit Aufgaben betraut sind, dürfen die meisten in der Pause spielen. So beginnt das Stück damit, dass eine kleine Gruppe SchülerInnen den Müll vom Schulhof sammelt.

Gerade haben sie damit angefangen, als zwei andere Gruppen kommen und spielen. Die einen machen Abklatschspiele, den anderen zeigt eine, wie sie ein Rad schlägt. Als eine zweite das auch probiert, stößt sie einen Eimer mit Müll um. Da lässt der Ärger nicht auf sich warten.

Geschrei reißt Eulalia aus dem Schlaf

Das Geschrei reißt wie schon so oft Eulalia aus dem Schlaf. Die Eule ist der Zankerei müde und schwuppdiwupp, per Remote Control versetzt sie die Kinder in tiefen Schlaf. Als sie wieder erwachen, erwartet sie nicht etwa der geplante Unterricht - Deutsch. Von einer Stimme bekommen sie Sonderaufgaben.

„Achtung vor dem Licht“ heißt es auf Level 1. Lenni gewinnt und hat sich mit dem Sieg zum Anführer für Aufgabe 2 - Führen und Folgen - qualifiziert. Das passt nicht allen. Eine würde gern selbst Anführerin sein, eine andere findet das Spiel bescheuert - im Freeze können die Kinder die Zuschauer an ihren Gedanken teilhaben lassen.

Klimakleber findet schnell Nachahmer

Eine Dritte macht das nicht lange mit und erntet Lacher, als sie sich wie ein Klimakleber am Boden festklebt und schnell Nachahmer findet. Klare Sache - Level 2 ist nicht bestanden. Zu viele sind da quergeschossen.

Bei der neuen Aufgabe, bei der ein Fährmann einen Wolf, ein Schaf und einen Kohlkopf - witzig: ein Kind mit Rüschen-Badekappe - übers Wasser bringen soll. Im Boot hat er allerdings nur Platz für zwei. Mit Bravour erledigen die Kinder den Job. Eulalia freut sich: Die Kinder haben die Aufgabe gemeinsam gelöst. Sie kann sie wieder in ihr normales Leben entlassen. Den Müll räumen die Kinder nun zusammen weg. Und fast unglaublich: Sie freuen sich auf Deutsch.

Im richtigen Leben ist es wie im Stück

Im richtigen Leben ist es wie im Stück. Gemeinsam haben die elf Akteure - Akym, Amelie, Antonia, Carla, Clara, Ela, Felix, Isabella, Lenja, Lisa, Tilda - viel geschafft mit Grit Hennig, Schauspielern mit viel Erfahrung mit Kinder- und Jugendgruppen, und mit Unterstützung von Juli Nagy im FSJ Kultur. Kein Wunder, dass es für die Gemeinschaftsleitung viel Applaus gibt nach einer guten halben Stunde. Für die Darsteller, die wohl alle zum ersten Mal auf einer Theaterbühne standen, war das sicher eine besondere Erfahrung, die Zuschauenden - viel Familie und Freunde - hatten an ihrem Spiel viel Spaß.

Im Rahmen des Theaterfestivals „DT – Am Puls“ gibt es bis Sonntag, 2.7., jeden Tag zwei Vorstellungen im dt.2.

Weitere Informationen gibt es hier. (Ute Lawrenz)