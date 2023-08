Deutsches und Junges Theater in Göttingen: Neustart bei Sanierungsplanung

Von: Thomas Kopietz, Melanie Zimmermann

Sanierungsfall 1: Im Gebäudekomplex des Deutschen Theaters ist über viele Jahre ein massiver Sanierungsstau entstanden. © Thomas Kopietz

Tempo rausnehmen, glasklar planen: So lautet die neue Devise für die Planungen der längst überfälligen Göttinger Theater-Sanierungen.

Göttingen – Die Stadtverwaltung Göttingen hat nach einer über Jahre völlig verkorksten Planung, die zudem Fördergeldverluste gebracht hat, den Reset-Knopf gedrückt: Die Planung der Sanierungen des Gebäudekomplexes Deutsches Theater und des Otfried-Müller-Hauses – Heimstätte des Jungen Theaters – werden neu aufgerollt, wie Kulturdezernentin Anja Krause und Baudezernent Frithjof Look erläutern.

Dabei geht Göttingen nun einen revolutionären Weg. Gefährten auf diesem sind erfahrene Partner von außen, die bereits bei anderen öffentlichen Gebäudeplanungen von Kommunen erfolgreich halfen.

Theater-Sanierungen in Göttingen: Verwaltung und Spielstätten-Verantwortliche starten nochmal neu

Lange ist wenig passiert an den dringend sanierungsbedürftigen Theaterbauten. Dass jetzt kein Stillstand mehr herrscht, betonen vor allem die beiden Dezernenten. „Es ist viel passiert in letzter Zeit, es gab während der Sommerpause Workshops, wir stehen in engem Austausch mit den Theatern“, sagt Krause.

Sanierungsfall 2: Das Otfried-Müller-Haus am Wochenmarkt sollte bereits saniert sein – nicht passierte. KAZ und JT bleiben im Ausweichquartier. © Melanie Zimmermann

„Wir haben in wenigen Monaten viel erreicht“, bilanziert Frithjof Look. Beide stehen für einen neuen Kurs bei den Theatersanierungen. Mit dabei sind externe Berater, die die gesamte Sanierungsplanung komplett neu aufsetzen. Zum einen die „Kulturexperten“ aus Essen um Geschäftsführer Prof. Oliver Scheytt, zum zweiten Klaus Wolff mit seiner Wolff-Gruppe.

Wolff und Scheytt wollen die bundesweit bestehenden Grundprobleme bei Kulturbauten aushebeln. Demnach prallen dabei die Interessen von Theatermachern, Publikum, Bauherr Stadt und Politik aufeinander. Dann werden irgendwelche nicht haltbaren Kostenzahlen genannt und ein Architektenwettbewerb gestartet.

Sanierungspläne für Deutsches und Junges Theater Göttingen: Stadt holt sich Hilfe von außen

„Diesen Fehler machen fast alle Kommunen in Deutschland, viel zu früh die Architektenwettbewerbe auszurufen, siehe Elbphilharmonie mit ihrer Kostenexplosion“, sagt Scheytt, der zu dem Thema das Buch „Die Kulturbauten“ geschrieben hat.

Folge der Problematik sind oft heftige, wenig zielfördernde öffentliche Diskussionen, wie sie seit Jahren auch in Göttingen toben. Auslöser dabei: die Kosten. Für das JT stehen mehr als 25 Millionen Euro im Raum, für das DT sogar 123 Millionen Euro.

Diese Zahlen gelten nun aber nicht mehr. Denn für DT und JT werden nicht zuerst Planungen gemacht und dann mit den Nutzern abgestimmt, sondern umgekehrt: Wolff und Scheytt ermitteln die Bedürfnisse der Theatermacher (Wolff: „Wir sind Interessenübersetzer“), wägen sie mit den räumlichen Gegebenheiten ab, nehmen das als Basis für konkrete Bauplanungen mit Architekten. Und: Immer sitzt die Stadt mit am Tisch.

Wolff-Gruppe bringt Wünsche der Theatermacher mit räumlichen Gegebenheiten in Einklang

Das Vorgehen beschreibt Scheytt wie kurz und knapp: „Tempo rausnehmen, nachdenken und genau planen, einen Architektenwettbewerb – wenn überhaupt notwendig – mit glasklaren Kriterien hinterlegen.“

Davor steht ein intensives Miteinander bei der Planung – in Göttingen sitzen, trotz getrennter Projekte, dabei beide Theater zusammen am Tisch. „Entscheidungen werden nicht gegeneinander, sondern miteinander diskutiert“, konstatiert Scheytt.

Erich Sidler, Intendant Deutsches Theater Göttingen © Thomas Kopietz

„Wir sind nach anfänglicher Skepsis sehr froh darüber, dass die Kommunikation so gut läuft und gleichzeitig alles auf dem Prüfstand steht“, bringt JT-Geschäftsführer Tobias Sosinka die Stimmung auf den Punkt. Anfangs habe man sich natürlich gefragt, warum noch mal alles von vorne beginnen soll. „Aber letztlich ist diese Vorgehensweise jetzt genau die richtige“, so Sosinka.

Sanierung Junges Theater: Konkreter Plan soll Ende Oktober vorliegen - Für DT Ende 2023

DT-Geschäftsführerin Sandra Hinz bilanziert: „Die Kommunikation ist eng, es gibt Sanierungsbeiräte, Lenkungsgruppen – der Prozess geht wirklich voran.“ Konkret wurde im DT – auch im JT – eine Raum-Wege-Matrix mit der Wolff-Gruppe erstellt, um optimale Arbeitsmöglichkeiten schaffen zu können.

Neu gedacht werden auch die Anforderungen: „Man muss überlegen, wie werden die Theater in zehn, 20 oder 30 Jahren genutzt“, sagt Klaus Wolff und betont: „Auch das muss jetzt mitgedacht werden.“

Nico Dietrich, Intendant Junges Theater Göttingen © Thomas Kopietz

Für beide Intendanten ist das Vorgehen richtig und alternativlos: „Natürlich ist eine Rückkehr erst 2028 ins Otfried-Müller-Haus nicht gut, aber es geht nicht anders“, sagt Nico Dietrich. Wichtig sei, dass nun permanent viel Zeit für den Austausch da ist – mit beiden Dezernenten.

„Qualitativ wie quantitativ ist dieser Austausch, den wir in den vergangenen Monaten haben, wirklich zielführend“, so Dietrich weiter, der noch einmal betont, dass es bei der Sanierung des JT-Stammhauses nicht um das Junge Theater, sondern um das Ottfried-Müller-Haus als Kulturstätte ginge.

Stadtbaurat Look will noch keine Zahlen für Sanierungen nennen

Gleichwohl ist man im JT weiter: Ende Oktober soll für das OMH ein Konzept stehen. „Für das Deutsche Theater wird es etwas länger dauern, das hängt mit der Komplexität zusammen“, sagt Klaus Wolff. Auch sorge der massive Sanierungsstau dort dafür.

Einen einst gemachten krassen Fehler vermeidet der neue Stadtbaurat Frithjof Look: Er gibt keine Hausnummer für die Sanierungskosten der beiden Theater ab: „Das wäre in diesem Stadium einfach nicht seriös.“ (Thomas Kopietz/Melanie Zimmermann)