Interview mit Dezernent Schmetz: Hoffen auf nur drei bis vier Bomben

Von: Thomas Kopietz

Der Göttinger Schützenplatz (unten) mit der S-Arena aus der Vogelperspektive: Bis Anfang September müssen noch Verdachtspunkte genauer untersucht werden. An einem Punkt hat sich der Bombenverdacht erhärtet. © Stefan Rampfel

Mutmaßliche Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sollen am 23. September entschärft werden. Experte bei diesem Thema ist Göttingens Dezernent Christian Schmetz.

Göttingen – 2018 übernahm Christian Schmetz das Dezernat Finanzen, Ordnung und Feuerwehr der Stadtverwaltung in Göttingen. Seitdem ist er Experte für Bomben. Die finden sich im Untergrund Göttingens häufiger. Schmetz koordiniert mit dem Stab die Entschärfung – auch am 23. September.

Herr Schmetz, wann hören denn diese Bombenfunde, -sprengungen oder -entschärfungen in Göttingen endlich auf?

Es wäre für alle Beteiligten ein echter Segen, wenn ich diese Frage beantworten könnte. Ehrlich: Das kann ich leider nicht. Wir wissen, dass wir auf Basis der Luftbildauswertung noch einige offene Punkte von möglichen Bombenfunden haben. Wir hatten vor Jahren mal die Zahl von über 80 Verdachtspunkten. Wir sind beim Abklären dieser gut vorangekommen, aber wir sehen ja jetzt am Beispiel der nun zu untersuchenden, ursprünglich acht Verdachtspunkten, dass es immer wieder unliebsame Überraschungen gibt, die wir nicht vorplanen können.

Göttingen ist also eine Bomben-Blindgänger-Hochburg. Stehen weitere Entschärfungen bevor?

Wir werden in den nächsten zwei bis drei Jahren weiter im Bereich Weststadt, Leineufer und Schützenplatz aktiv sein. Aus Zeitzeugenberichten haben wir noch weitere Hinweise auf andere, mögliche Orte mit Bombenblindgängern im Boden erhalten. Die dürften auch einmal relevant werden. Ich befürchte, das Thema wird uns noch viele, viele Jahre begleiten.

Könnten auch bei Erdarbeiten Bombenblindgänger entdeckt werden?

Natürlich. Wir haben umfangreiche Bauarbeiten im Stadtgebiet. So wird das Fernwärmenetz ausgebaut, Glasfaserkabel verlegt und generell werden Versorgungsleitungen erneuert, getauscht. Dabei werden stets Auswertungen zum Untergrund gemacht.

Schutzwall: Etwa 90 Container schützten die Göttinger S-Arena vor den Folgen der kontrollierten Bombensprengung im März 2023. © Hubert Jelinek

Warum liegen so viele Blindgänger im Bereich Schützenplatz, Leineufer und Weststadt?

Herausragend ist das Gebiet aus verschiedenen Gesichtspunkten. So unter dem Aspekt der schrecklichen Explosion 2010 am Schützenplatz mit drei getöteten Sprengstoffexperten. Es gibt viele Mutmaßungen, warum dort verhältnismäßig viele Kampfmittel und Bomben liegen, die nach Abwurf im Zweiten Weltkrieg in Nähe des Bahnhofs nicht detoniert sind. Fakt ist, dass uns die Maßnahme im Januar 2021 eine neue Sichtweise beschert hat. Damals fanden wir vier Bomben mit Langzeitzünder, die dort nicht vermutet worden waren. Uns wurde klar, dass dort noch mehr Bomben liegen können. Die jüngsten Funde haben das bestätigt.

Besteht die Gefahr, dass weitere Bomben detonieren könnten?

Es besorgt uns, dass wir auch an Stellen Funde hatten, die auf den ausgewerteten Luftbildern gar nicht als mögliche Lage-Orte im Boden zu erkennen waren. So am Skater-Park neben der S-Arena am Schützenplatz. Das hat in der Folge dazu geführt, dass wir diese Flächensondierungen vornehmen müssen. Dabei werden zahlreiche Bohrpunkte gesetzt und dann gesucht. Die Funde geben uns als Gefahrenabwehrbehörde Recht, dass wir auf dem richtigen Weg sind, diese Gefahr der Bomben im Boden zu beseitigen. Wir werden weiter sondieren, versuchen aber, die Einschränkungen daraus für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten.

Nutzer der S-Arena, die Schulen, Vereine und Basketball-Bundesligist BG sind extrem belastet...

Wir wollen versuchen, die Einschränkungen gering zu halten, den Betrieb der S-Arena weniger einzuschränken als bisher. Ziel ist natürlich, diesen Bereich bombenfrei zu bekommen.

Göttingens Erster Stadtrat Christian Schmetz © Thomas Kopietz

Wann ist klar, wie viele Verdachtspunkte tatsächlich Bomben sind?

In dieser Woche läuft noch die Grundwasserabsenkung planmäßig durch die Firma Christoffers, die dann beendet werden soll. Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen läuft sehr gut. Danach können die weiteren Punkte untersucht werden. Die Klarheit darüber, wie viele von den acht Verdachtspunkten übrig bleiben, werden wir in letzter Instanz erst am 23. September haben. Aktuell steht fest: Von acht Verdachtspunkten haben sich nach Untersuchung von dreien, zwei als negativ erwiesen. Eine Bombe ist bestätigt. Fünf Punkte werden erkundet.

Was erhoffen Sie sich?

Wir hoffen, dass es am Ende nur drei oder vier tatsächliche Bomben sind. Dann wäre die Planung so, dass wir diese von den Experten des Kampfmittelräumdienstes am Samstag entschärfen oder sprengen könnten.

Müssen nicht vorher die Containerwände und Schutzkissen stehen?

Natürlich. Das wird alles, basierend auch auf Erfahrungen aus vorherigen Aktionen aufgebaut. Wieder werden bei einer gezielten Sprengung die mit Wasser gefüllten Container-Wände die S-Arena vor Druckwelle und herausgeschleuderten Teilen schützen. Es kann sein, dass wir mehr Container der Firma Bloedorn benötigen werden als bei Aktionen zuvor.

Gibt es Änderungen im Vorgehen bezüglich der Evakuierung im Vergleich zu vorherigen Aktionen?

Nein. Der Radius für Evakuierungen ist auf 1000 Meter festgelegt worden, dabei wird es auch bleiben. Die Menschen werden aufgefordert, rechtzeitig den Bereich und ihre Wohnungen zu verlassen. Teilweise werden sie das vermutlich schon am Abend vorher tun. Es gilt: Ist das Gebiet früh leer, dann gibt uns das nach hinten heraus am Samstag Zeit und Spielraum, es an einem Tag zu schaffen. Das wäre für alle Beteiligten und Betroffenen gut. Mein Appell lautet: zügig raus, damit alles schnell gehen kann. Unverbesserliche müssen mit Bußgeldern rechnen.

Das klingt drastisch. Sind denn so viele Menschen uneinsichtig?

Nein, wir sehen natürlich immer nur die wenigen, die dann das ganze Projekt aufhalten. Die überragende Mehrheit, sicher 99 Prozent aller, halten sich an die Vorgaben und kooperieren teilweise vorzüglich. Im Übrigen werden wir uns bekannte Störer/Gefährder vorher aufsuchen, mit ihnen sprechen und sie auffordern, sich an die Maßgaben zu halten.

Was beeindruckt Sie stets aufs Neue, wenn es um die Vorbereitung der Bomben-Sprengungen/-Entschärfungen geht?

Ich bin nach wie vor begeistert und dankbar darüber und dafür, wie viel Unterstützung wir erfahren. Jeder darf sich sicher sein, dass wir alles mit so wenig Einschränkungen wie möglich machen. Ich bitte aber stets um Verständnis. Wir dürfen nicht vergessen, das sind echte Gefahren, die dort im Boden schlummern. Umso mehr sage ich Danke an alle, die uns unterstützen, von den Menschen in der Weststadt bis zu den Einsatzkräften. Nur gemeinsam können wir das schaffen.

Sind die Menschen in der Weststadt gelassener im Umgang geworden oder sind sie genervter?

Feedback ist: Die meisten Menschen verstehen, was wir dort tun und tun müssen. Aber es ist auch eine Rieseneinschränkung, nicht nur an dem Wochenende, sondern zurzeit die Nachtarbeit beim Sondieren und Wasserabpumpen. Auch die Sportler und Schulen, alle Nutzer der S-Arena, sind natürlich genervt. Für Menschen, die nicht so mobil sind, sogar schon am Abend vorher ihre Wohnungen verlassen müssen, ist das ein großer Aufwand, eine Belastung – auch finanziell. Deshalb bin ich dankbar für die Einsicht und Unterstützung – auch von Privatpersonen. Viele dieser Hilfen stehen nicht im Fokus der Öffentlichkeit. Sie finden einfach statt – das ist toll. Da gibt es eine überragende Hilfsbereitschaft. (Thomas Kopietz)

Zur Person: Christian Schmetz Christian Schmetz (44), gebürtiger Hildesheimer, studierte Rechtswissenschaften in Göttingen, arbeitete als Finanzexperte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 2018 holte SPD-Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler den CDU-Mann als Dezernenten nach Göttingen. Schmetz ist verheiratet und hat zwei Kinder. (tko)