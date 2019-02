Dezernenten verkaufen das "Tafelsilber" der Göttinger Stadthalle

Göttingen – Noch steht nicht fest, ob die Stadthalle saniert oder abgerissen und neugebaut wird: Doch schon Anfang März wird die Ausstattung an Interessierte verkauft.

Auf die Besucher warten beispielsweise Kaffeegedecke für drei Euro, Espressotassen-Sets für zwei Euro und weiteres Geschirr. Außerdem sind Töpfe, Zubehör und Besteck im Angebot – alles mit dem „Göttingen-G“.

Das wird bei Sammlern und Göttingen-Fans bestimmt Anklang finden, ist sich die Stadtverwaltung sicher. Zuvor waren sämtliche Stücke erfasst und sortiert worden. Die Aktion läuft am Samstag, 2. März, von 10 bis 14 Uhr im Foyer der Stadthalle am Albani-Platz. Interessenten sollte allerdings klar sein: Alle Artikel sind im „Flohmarkt-Zustand“ – also nicht geputzt oder poliert. Auch für Verpackungs- und Transportmaterial muss selbst gesorgt werden.

+ 84 Stadthallen-Gedecke werden bei der Aktion verkauft: Sie tragen das „Göttingen-G“. © Stadt Göttingen/Frank Stefan Kimmel/nh Als Verkäufer werden Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler und seine Führungsmannschaft mit Stadtbaurat Thomas Dienberg, Kulturdezernentin Petra Broistedt und Jugendezernentin Maria Schmidt fungieren. Spötter behaupten bereits, dass die „Dezernenten-Crew“ das „Tafelsilber“ unter die Leute bringt.

„Wir hatten bereits einige Anfragen von Interessierten, die sich eine der Fassadenkacheln sichern wollten“, sagt Stadtbaurat Dienberg. Diese können laut Verwaltung allerdings nicht verkauft werden, da sie nach den bisherigen Planungen wiederverwendet werden sollen.

„Das Hallen-Geschirr wird aber definitiv nicht wieder zum Einsatz kommen – ob die Halle nun saniert oder abgerissen wird“, macht Dienberg deutlich.

Der Erlös des Verkaufs am ersten März-Samstag ist für den Göttinger Pflegekinderdienst und damit für einen guten Zweck bestimmt. „Wir freuen uns, dass so ein zusätzlicher Betrag für die Ausrichtung des Pflegekinderfestes im Sommer zusammenkommen kann“, sagt Jugenddezernentin Maria Schmidt. Zugleich habe man mit der Aktion Gelegenheit, die Öffentlichkeit für das wichtige Thema Pflegekinder zu sensibilisieren.

