Die energieintensive Glasherstellung soll nachhaltiger werden

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Glas ist nicht gleich Glas: Das weiß kaum jemand besser als Dirk Diederich, Geschäftsführer des Göttingens Institut für Glas- und Rohstofftechnologie. Seine Firma ist Konsortialführer beim künftigen Glass-Valley. Das regionale Bündnis soll die nachhaltige Glasproduktion ermöglichen. © Bernd Schlegel

Der Regionale Verbund „Glass-Valley“ will klimaschonend Glas herstellen. Dazu soll die Sodaproduktion aus Natrium in die Glashütten verlagert werden.

Göttingen – Glasprodukte nachhaltig und klimaschonend herstellen: Das ist das Ziel eines Projekts, an dem zahlreiche Partner aus Südniedersachsen, Nordhessen, Ostwestfalen und Nordthüringen beteiligt sind. 14 regionale Partner sind am Projekt an der Entwicklung eines Glass-Valley in Südniedersachsen beteiligt. Diese Unternehmen wollen nun dafür eine millionenschwere Forschungsförderung für ihr Projekt „INA-Glas“, der Intelligenten Analytik zur nachhaltigen und klimaschonenden Herstellung von Glasprodukten, gewinnen.

Wir wollen mit diesem Projekt die Arbeitsplätze in der Region sichern

Primäres Ziel ist die CO2-freie Herstellung von Glas. Ein erster Schritt ist die Umwandlung von Meersalz in den Glasrohstoff Soda, sagt Dirk Diederich, Geschäftsführer des Göttinger Institutes für Glas- und Rohstofftechnologie (IGR). Sein Unternehmen steht dem Projekt vor. Die Partner hoffen nun auf bis zu zwölf Millionen Euro aus dem Projekt „RUBIN“ – „Regionale unternehmerische Bündnisse für Innovation“ des Bundesforschungsministeriums. Seit 1. April ist das Projekt aus Südniedersachsen in der Konzeptphase. Für die Ausarbeitung gab es 200 000 Euro.

Ziel des „Glass-Valley“ ist es, Ende 2023 in die Umsetzungsphase zu kommen, die ab Anfang 2024 drei Jahre lang dauern soll. Folgende Forschungsziele sollen erreicht werden.

Glasprodukte durch intelligente Analytik nachhaltig und klimaschonend herzustellen.

Entwicklung und Einsatz neuer CO2-neutraler Rohstoffe.

Optimierung der Herstellungsprozesse mit neuen, ungiftigen und lebensmittelzugelassenen Beschichtungen.

Entwicklung neuer Werkzeuge, die die Herstellung vereinfachen.

„Plagiatsschutz“: So soll verhindert werden, dass Dritte die Produkte nachahmen. Wichtiger wird die Nachverfolgung der Herkunft von Glasprodukten. Ebenso wichtig: Qualitätssicherung. Sie muss über die Analytik sichergestellt werden.

Nutzung von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz (KI) für die Glasproduktion und -verarbeitungen.

„Wir wollen mit diesem Projekt die Arbeitsplätze in der Region sichern“, sagt IGR-Geschäftsführer Dirk Diederich. Momentan gibt es etwa 1500 Beschäftigte im Glasbereich in Südniedersachsen, Nordhessen, Ostwestfalen und Nordthüringen. Deshalb trägt „INA-Glas“ die Zusatzbezeichnung „Weser-Leine-Harz“. Die genannten Innovationen seien notwendig, weil der Kostendruck und der Umweltschutz an Bedeutung gewinnen. Grundsätzlich soll auch der wichtige Rohstoff für die Glasherstellung Soda eingespart werden, damit bei der Herstellung und Verarbeitung von Glas weniger Kohlendioxid freigesetzt wird. Nebeneffekt: Bei dem Prozess entsteht Wasserstoff, der das für die Glasherstellung benötigte Erdgas zum Teil ersetzen kann.

Die Partner im „Rubin Glass-Valley“ Das Göttinger IGR Institut für Glas- und Rohstofftechnologie ist federführend. Hauptpartner sind Sollingglas (Derental) und das Institut für Nanophotonik Göttingen. Unterstützend wirkt die HAWK-Fakultät Ingenieurwissenschaften Göttingen und „I innos“ (Göttingen). Zum „Glass-Valley“ zählen: Castalytics (Kaufungen), Feinoptik Herburg (Wüstheuterode), Glas Optik Goslar, Hegeler Hegla (Beverungen), Hesse Instruments (Osterode) und LaVision (Göttingen), Nagl & Vetter (Göttingen), Noelle + von Campe (Boffzen) und Metaliq (Görlitz). Partner ist auch MBM ScienceBridge (Göttingen).

Die Glasherstellung der Zukunft - Soda aus Meerwasser

Der Material- und Ressourceneinsatz – auch von Energie – bei der Herstellung und Weiterverarbeitung von Glas ist hoch. Aber es gibt Möglichkeiten, nachhaltiger zu werden.

In Mittelmeerländern wird in großem Stil Meerwasser entsalzt, um genügend Trinkwasser zu haben. Allerdings gab es keine Verwendung für das Kochsalz, das dabei anfällt. Durch chemische Prozesse kann daraus für die klimaneutrale Glasproduktion benötigtes Soda entstehen.

In den Herkunftsländern soll mithilfe von Elektrolyse reines Natrium und Chlor hergestellt werden. Das Natrium geht an die Glasindustrie, das Chlor ist für die chemische Industrie sowie für die Trinkwasseraufbereitung vor Ort wichtig. Der für die Elektrolyse benötigte Strom kommt aus großen Photovoltaik-Anlagen in südlichen Ländern, erläutert Dirk Diederich vom Göttinger Institut für Glas- und Rohstofftechnologie.

Anstatt konventionellem Soda: Soda-Herstellung direkt in der Glashütte

Das reine Natrium wird in der Glashütte in Deutschland in einem Reaktor mit Wasser zusammengebracht und in einem weiteren Schritt kann die entstandene Natronlauge zu Soda umgewandelt werden. Das in der Glasschmelze freigesetzte Kohlendioxid wird dem Prozess wieder zugeführt. Eine durchschnittliche Glashütte kann dadurch 6000 Tonnen CO2 pro Jahr direkt einsparen sowie weitere 12 000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr, die bisher bei der Soda-Herstellung anfielen.

Blick in einen Schmelzofen: Die Herstellung von Glas ist mit hohem Aufwand verbunden. Doch es gibt Möglichkeiten, deutlich nachhaltiger zu produzieren. © Sebastian Kahnert/dpa

Zudem soll Erdgas für die Glasschmelze durch den Einsatz von Wasserstoff oder Strom ersetzt werden. Weiterhin soll auch der benötigte Kalkstein durch einen anderen Rohstoff ersetzt werden.

Welch Dimension an Einsparpotenzial die Ideen für die zukünftige Glasherstellung haben, zeigen die Zahlen: Allein 2021 wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes etwa 7,8 Millionen Tonnen Glas produziert, was zu Emissionen von etwa 3,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid führte. (Bernd Schlegel)