Investition in die Zukunft: Doch die „Ertüchtigung“ der Göttinger Lokhalle kostet

+ © Melanie Zimmermann Im Foyer der Göttinger Lokhalle befindet sich derzeit noch ein bis zu drei Meter tiefes Loch im Boden. © Melanie Zimmermann

Die Göttinger Lokhalle wird derzeit zukunftsfähig gemacht. Für die Sanierung des Industriedenkmals gibt es jetzt Millionen aus Berlin.

Göttingen – Es war zu erwarten: Das Fitmachen der Göttinger Lokhalle wird deutlich teurer: Belief sich die Schätzung im April 2022 noch auf rund zehn Millionen Euro, liegt die Prognose nun bei 15,3 Millionen – eine Steigerung von satten 53 Prozent. Da kommen Fördermittel von bis zu drei Millionen Euro aus zwei Bundesprogrammen gerade recht.

Über Mehrkosten und Baufortschritt sprachen am Freitag, 2. Juni, Jens Düwel, Geschäftsführer Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen mbH (GWG) sowie Kai Ahlborn, stellvertretender Leiter Veranstaltungsmanagement und Ansprechpartner für die Lokhallen-Ertüchtigung.

„Ertüchtigung“ der Göttinger Lokhalle: Geschätzte Kosten steigen - Verzögerungen im Zeitplan

Wer vor dem Lokhallen-Haupteingang steht, ahnt nicht unbedingt, wie es hinter den Türen des bekannten und beliebten Industriedenkmals derzeit ausschaut: Seit dem 9. Mai laufen die Abbrucharbeiten in dem ersten Bauabschnitt des Bodens in Halle 2, dem Foyer. Eine überdachte Großbaustelle, Betonberge und bis zu gut drei Meter tiefe Löcher im Boden prägen das Bild.

+ Überdachte Großbaustelle Lokhalle: Der alte Betonboden des Industriedenkmals wird erneuert. Seit Anfang Mai laufen die Abbrucharbeiten, neben dem „normalen“ Betrieb des Cinemaxx. © GWG/nh

Im Rahmen der Abbrucharbeiten sind die ersten, alten Schienen und Arbeitsgruben bereits wieder sichtbar gemacht worden. Gitterrosten ermöglichen Besuchern künftig so den Blick in den Untergrund. „Diesen Details verdankt die Lokhalle schließlich ihren Namen“, sagt Ahlborn.

Bauarbeiten in der Göttinger Lokhalle: Ausschreibungen erweisen sich als echte Herausforderung

Wegen der Bauarbeiten muss der Einlass über den gewohnten Haupteingang für alle Veranstaltungen bis zum Start der Sommerpause am 1. Juli verlegt werden. Schilder weisen den Weg. Die Sommerpause, die komplett für Bauarbeiten genutzt wird, endet am 26. August. Danach startet die Hauptsaison mit einer der größten Fachbesucher-Messen, die alle drei Hallen belegen wird.

+ Erinnerungen aus vergangenen Zeiten: Alte Gleise wurden im Foyer bereits freigelegt und bleiben künftig für die Besucher sichtbar. © GWG/nh

Läuft bisher alles nach Zeitplan? Nicht ganz. Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse wurde das Fertigstellungsdatum vom Rohbau der Bunker zum Beispiel um gut sechs Monate überschritten, so Ahlborn. Daher ist man froh, dass die weiteren Bauschritte zu einem Großteil in der Lokhalle stattfinden, wetterbedingte Verzögerungen sind so zumindest vermeidbar.

Als „herausfordernd“ bezeichnet Ahlborn das Finden entsprechender Gewerke und die damit verbundenen Kosten. Auf die bisherigen Ausschreibungen – gut 50 an der Zahl – gab es nur geringe Resonanz.

Fit für die Zukunft: Deutlich höhere Kosten für die „Ertüchtigung“ der Lokhalle

Immer wieder müssen einzelne Arbeiten mehrfach ausgeschrieben werden. Das führt automatisch zu Verzögerungen im Bauzeitenplan. Der sei deshalb dynamisch und müsse immer wieder auch deswegen, aber auch wegen des laufenden Veranstaltungsbetriebes, angepasst werden.

Die niedrige Resonanz bei den Ausschreibungen hat auch einen Einfluss auf die Kosten für die Ertüchtigung. „Teilweise gab es in drei Ausschreibungsrunden kein einziges Angebot“, erklärt Ahlborn. Erst in der vierten Runde kam dann ein einziges Angebot herein. „So entsteht kein Wettbewerb. Wir müssen dann das nehmen, was wir bekommen können, damit wir im Zeitplan bleiben.“

Weil die GWG bei den Kosten maximal transparent sein will, gibt Kai Ahlborn direkt ein Beispiel. Dreimal wurde das Gewerk für die Elektroarbeiten ausgeschrieben. In der dritten Runde meldete sich ein Anbieter. Die Kostenschätzung für die Arbeiten lag Ende Oktober 2022 bei gut 1,5 Millionen Euro netto.

Lokhalle Göttingen: Bei den Ausschreibungen der Gewerke entsteht kein Wettbewerb

Das einzige eingereichte Angebot belief sich im März aber auf rund 2,2 Millionen Euro netto. Die Mehrkosten für dieses Gewerk: 686.200 Euro netto. „Eine Steigerung von 44,7 Prozent“, verdeutlicht Ahlborn und fügt an: „Das ist keine Ausnahme, sondern eher die Regel.“

+ GWG-Geschäftsführer Jens Düwel (Zweiter von links) erläuterte den Gästen die bisherigen Arbeiten in dem Industriedenkmal. © Melanie Zimmermann

Das Gute: Fast alle Ausschreibungen für die anstehenden Arbeiten seien bereits durch, nur noch vereinzelte stünden noch an, so Jens Düwel, Geschäftsführer der GWG, der auch gleich erläutert, warum die baulichen Veränderungen an dem Industriedenkmal unumgänglich sind.

„Die Ertüchtigungsmaßnahmen stellen im wahrsten Sinne des Wortes wichtige Weichen für die Zukunftsfähigkeit der Lokhalle Göttingen. Unsere einzigartige historische Veranstaltungslocation wird nachhaltiger, kundenfreundlicher und für alle Besucherinnen und Besucher noch attraktiver.“

Bis zu drei Millionen Euro vom Bund für die Lokhalle Göttingen

Doch in Sachen Finanzierung gibt es Unterstützung. Für die Ertüchtigung der Lokhalle hat die GWG mehrere Förderanträge gestellt. Aus dem Bundesprogramm „Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen“ kommen so bis zu 200 000 Euro für den Umbau der Lüftungsanlage.

Aus dem „Bundesförderprogramm für effiziente Gebäude“ werden bis zu 2,7 Millionen Euro bewilligt. Beide Zuwendungsbescheide wurden im Beisein von Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD), Bundestagsabgeordneten Fritz Güntzler (CDU), Konstantin Kuhle (FDP) und Frauke Heiligenstadt (SPD) sowie den Grünen-Landtagsabgeordneten Pippa Schneider und Michael Lühmann am Freitag überreicht.

„Die Unterstützung durch den Bund ist ein gutes Signal“, freute sich Petra Broistedt. Es sei wichtig, dass derartige Bundesmittel auch hier in der Region ankämen. Mit den durch die Förderung umgesetzten Bauschritten können so künftig dauerhaft Energiekosten eingespart werden, was wiederum den Klimaschutz stärkt.

Wer sich selber ein Bild von der Ertüchtigung machen möchte, kann in diesem Sommer wieder kostenlos an der öffentlichen Führung „under construction – Lokhalle Backstage“ teilnehmen. Termine für die Führungen gibt es demnächst im Internet auf lokhalle.de. (Melanie Zimmermann)

„Ertüchtigung“ der Lokhalle: Was bisher geschah

Der im September 2022 begonnene Rohbau Bunker im östlichen Außenbereich (Haupteingang) ist weitestgehend fertig. Der Kran sowie der Bauzaun sind verschwunden. Sechs neue Fahnenmasten sowie die Poller vor dem Haupteingang stehen. Zudem sind seit Beginn des Jahres diverse Arbeiten fortgeführt oder gestartet worden. Unter anderem:

Start Demontage der alten Deckenstrahlheizung in Halle 2 (Foyer);

Austausch alter Fenster in energieeffiziente Fenster in Nebenräumen/Künstlergarderoben unter Denkmalschutzaspekten (neue Fenster, alter Look);

Fortführung Umbau Brandmeldeanlage (BMA) und Sprachalarmierungsanlage (SAA);

Aufbau Fernwärmeanschluss für Halle 2;

Einbau der unterirdischen raumlufttechnischen Anlage (RLT) im Bunker für den Ostteil und Halle 2.

Die beiden baulich größten Schritte sind die Abbruch- und Rohbauarbeiten im ersten Bauabschnitt des Bodens in Halle 2 (Foyer). Auch muss das Lokhallen-Dach für das Einbringen der Lüftungsgeräte mittels Kran geöffnet werden.

Für die Sommerpause geplante Arbeiten in der Göttinger Lokhalle