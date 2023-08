„Die Läufer fühlen den Teamgeist“: Das macht den „Great Barrier Run“ so erfolgreich

Von: Thomas Kopietz

Great Barrier Run in Göttingen: Am Samstag, 2. September, startet die 8. Auflage des Hindernislaufes, bei dem mehr als 4500 Starterinnen und Starter am Uni-Sportgelände erwartet werden. Die Hindernisse stehen und die Veranstalter freuen sich: von links Stefan Karasch, Lukas Dannenberg und Nicolas Karasch. © Thomas Kopietz

Der „Great Barrier Run“ gehört zu Göttingens größten Sportveranstaltungen. Organisator Nicolas Karasch im Interview über den Erfolgslauf.

Göttingen – Nach zwei Wochen Aufbau steht der Parcours um das Uni-Sportgelände am Göttinger Sprangerweg: Die tonnenschweren Hindernisse sind von vielen fleißigen Helfern und professionellen Firmen aufgebaut, Absperrungen und Laufwege markiert worden.

Am Samstag werden beim Great Barrier Run (GBR) etwa 10.000 Menschen sportlich aktiv sein oder zuschauen. Wir sprachen mit Organisator Nicolas Karasch über das Mega-Sport-Event.

Was ist eigentlich der Great Barrier Run?

Es ist eine Riesen-Teamsport-Veranstaltung. Der Great Barrier Run soll Leute motivieren, Sport zu treiben und zum Bewegen in der Gruppe animieren. Das kommt an, wie die Entwicklung zeigt: Wir haben 2015 damit begonnen – mit 419 Teilnehmern, am Samstag werden es mehr als 4.500 sein.

Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

Wir im Orga-Team sind alle Ballsportler und reines Laufen ist uns immer zu langweilig gewesen. Wir mussten es trotzdem in der Saison-Vorbereitung tun. Aber wir haben uns stets gefragt, wie man dieses Training interessanter, spannender machen kann. Das Thema Hindernisse und Aufgaben in der Gruppe lösen, lag da nah.

Welche sind die Gründe für den Erfolg dieser Idee und der Veranstaltung?

Wir wollten von Beginn an alles dafür tun, die Hindernisse spannend zu gestalten, die Teilnehmer zu unterhalten, ihnen Spaß auf der Strecke zu ermöglichen – und auch ein Rahmenprogramm zu bieten. Das ist offensichtlich gelungen und hat sich entwickelt. Am Ende sollte für die Teilnehmer immer ein tolles Erlebnis, ein toller Sporttag stehen. Wir haben viel Spaß an unserer Arbeit, wenn wir erleben, wie viel Spaß die Leute an der Veranstaltung haben – auch die, die nur zum Zuschauen kommen.

Schlamm, Wasser und Autoreifen: Das sind Zutaten, die seit Bestehen des Great Barrier Run dazugehören. © Hubert Jelinek/gsd

Was reizt die Läufer?

Die Leute kommen aus ihrer Komfortzone heraus, sie laufen und wühlen sich durch den Matsch, springen in kaltes Wasser und rutschen auf einer Plane einen Hang hinunter. Und sie helfen sich gegenseitig, Hindernisse zu überwinden, die zum Teil auch gar nicht im Alleingang geschafft werden können. Sie fühlen den Teamgeist, das Miteinander. Man überwindet sich persönlich und wird quasi vom Team getragen. Es gibt sogar ein Hindernis, wo die Teilnehmer sich physisch tragen müssen. Sehen wir diese Szenen, dann geht uns das Herz auf. Das ist eine Belohnung für die Arbeit.

Wie viele Menschen organisieren den Lauf?

Am Samstag werden etwa 200 Menschen mitarbeiten, dazu zählen zum Beispiel auch die Rettungssanitäter. Wir bereiten den GBR über das Jahr mit zehn Mitarbeitern vor. Die Riesenresonanz ist auch ein Kompliment für die vielen freiwilligen Helfer, die wir haben. Dazu kommen noch Volunteers, das sind meist Schüler und Studierende, die helfen und kostenlos an den Start gehen können.

Gibt es in diesem Jahr Neuigkeiten?

Ja, es gibt neue Hindernisse. Auch die Streckenführung wird verändert. Wir haben ein Grundgerüst, feilen aber jedes Jahr an dem Parcours, wir wollen ja auch Neuigkeiten für die bieten, die schon öfter dabei waren. Das ist unser Anspruch und diese Erwartungen haben auch die Teilnehmer, die Startgeld zahlen. Wir machen nun erstmals die Legends-Aktion, das heißt, Teilnehmer erhalten ein Armband mit der Zahl ihrer GBR-Teilnahmen im Ziel als zusätzliche kleine Auszeichnung. Das freut viele Teilnehmer, die auch aus dem Ausland zu uns nach Göttingen kommen.

Wie viele Hindernisse stehen denn im Laufweg?

Es wird anspruchsvoll: Über drei Kilometer sind es zehn Hindernisse, über sechs Kilometer 21 und auf der zwölf-Kilometer-Strecke geht es hoch bis zum Bismarckstein mit 31 Hindernissen. Dort tauchen zehn Hindernisse auf, die auf der 6-Kilometer-Route nicht dabei sind.

Schreckt das nicht viele Menschen ab, einfach mal mitzumachen?

Nein. Es ist natürlich schon Sport. Aber denen, die noch zögern, raten wir: Such dir eine nette Gruppe, mit der du den Tag verlebst. Und dann sieh das Ganze nicht zu verbissen, dass du jedes Hindernis schaffen musst. Es gibt keinen Zwang. Gut ist, vorher laufen zu gehen, damit die Distanz bewältigt werden kann. Und: Schau Dir mit deiner Gruppe die Hindernisse an und bewerte das für Dich. Das Gute: Hier gibt es keine Kontrollen und Strafen, niemand wird ausgelacht, wenn etwas nicht geschafft wird. Jeder kann an seine persönliche Grenze gehen.

Nichts für schwache Nerven: Beim Great Barrier Run 2022 in Göttingen mussten die Teilnehmer am Samstag bis zu 31 Hindernisse überwinden und dabei Wasser, Schlamm und Wind trotzen. Den über 4000 Sportlern machte die siebte Auflage des Hindernislaufs sichtbar Spaß. © Per Schröter

Gehen vom GBR Impulse für den Breitensport aus?

Ja. Wir haben schon gehört, dass Menschen, die vor der Teilnahme am GBR keinen Sport getrieben haben, danach dabeigeblieben und später sogar Halb-Marathon gelaufen sind. Wir bekommen diese Geschichten wieder gespiegelt: So haben wir anonymisierte Aufsätze von Schülern aus Peine bekommen, Thema: Die Teilnahme am GBR. Sie schreiben, dass sie auch mehr Selbstbewusstsein bekommen haben und die Klassengemeinschaft zusammengewachsen ist. Das ist doch wunderbar.

Wie rekrutieren Sie die Helferinnen und Helfer?

In Göttingen haben wir das Glück, dass es eine tolle Universität und den Hochschulsport gibt und sich der GBR so herumgesprochen hat. Es sprechen uns viele an, die mithelfen wollen. Dazu gibt es das genannte Volonteer-Programm, das gleichzeitig auch die Leute und den GBR verbindet. Wir arbeiten auch mit der Freiwilligen-Agentur zusammen, die zwei Aufrufe pro Jahr macht. Für viele Helfer ist es ein Aha-Erlebnis, sie staunen, was alles an diesem Event dahintersteckt.

Wie stellt sich der GBR finanziell auf, die Startgebühren sind nicht niedrig?

So eine riesige Veranstaltung braucht Jahre, um schwarze Zahlen zu schreiben. Das haben wir geschafft. 2021 haben wir trotz Corona den GBR gestartet, dass war auch aufgrund des immensen Aufwands ein Minusgeschäft. Jetzt läuft es wieder.

Der GBR expandiert, hat sogar Berlin erreicht...

In Berlin waren wir 2022 im Olympiapark, der Lauf führte durch die fantastische Waldbühne. 1.500 Starter waren dabei. Am 7. Oktober, erwarten wir etwa 2.500. Auch dort wächst der Lauf. Und: Auch aus Göttingen kann man schnell mit der Bahn fast bis direkt zum Startpunkt fahren, in Spandau aussteigen.

Zur Person Nicolas Karasch (42), ist gebürtiger Göttinger, hat Internationales Sportmanagement an der Uni Göttingen studiert, arbeitete von 2007 bis 2010 im Marketing beim VfL Wolfsburg und ist Gründer/Geschäftsführer der TeamEinsNull GmbH. Er ist verheirat und hat zwei Kinder. (tko)