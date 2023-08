Die Literatur-Welt im Herbst in Göttingen

Festival Göttinger Literaturherbst 2023

+ © Thomas Kopietz Göttinger Literaturherbst: Vorstellung Programm 2023 mit von links Gesa Husemann, Madeleine Stockder, Maria von Estorff, Nina Hornig und Geschäftsführer Johannes Peter Herberhold. © Thomas Kopietz

Der Göttinger Literaturherbst untermauert mit dem Programm 2023 seinen Status als größtes Literaturfestival im Land.

Göttingen - 84 Veranstaltungen gibt es vom 21. Oktober bis 5. November in der Region Südniedersachsen, mit Lesungen und Auftritten Bad Lauterberg bis Uslar und Hann. Münden über Northeim bis Bad Gandersheim – und natürlich in Göttingen. Dabei sind auch Ferdinand von Schirach, Claudia Kemfert, Dörte Hansen, Benno Fürmann, Roland Kaiser und Richard Ford.

Der Vorverkauf läuft seit Donnerstag, 17. August. Johannes-Peter Herberhold (rechts) erhofft sich eine Rekordbesucherzahl. Wenn es nach dem Geschäftsführer geht, dann soll unter dem Bilanzstrich der 84 Veranstaltungen beim größten Literaturherbst aller Zeiten ein Wort stehen: Rekordbesuch.

Bücher zu wichtigen Kernthemen der Zeit

Das Programm ist nicht nur reichhaltig, sondern auch vielschichtig, spricht viele unterschiedliche Zielgruppen – besonders junge Leser – an und ist qualitativ herausragend. Inhaltlicher Schwerpunkt sind Themen wie die Begegnung mit der Lebenswelt von morgen, der Klimawandel und die Frage: „Wie wollen wir eigentlich leben?“ Dort hinein passt die junge Autorin Lea Bonasera, deren Buchtitel allein schon Zeichen setzt: „Die Zeit für Mut ist jetzt!“



13 Spielorte in der Region von Gandersheim bis Hann. Münden

Mit 13 Spielorten ist der Literaturherbst auch so präsent wie nie zuvor in der Region Südniedersachsen. So gibt es Lesungen und Musik von Bad Gandersheim über Northeim, Uslar bis Hann. Münden und Duderstadt.



Die Programmmacher um Gesa Husemann und Stephan Lohr nutzen erneut die gewachsenen, guten Kontakte. So kommen manche Autoren zum Literaturherbst, die sonst nur schwer zu bekommen wären. Dazu zählt Ferdinand von Schirach, der in der Lokhalle mit ihren 1700 Plätzen am 28. Oktober, seine neue Erzählung „Regen“ in einem Monolog vorstellt.

Stammgäste wie Max Goldt, Robert Seethaler und Dörte Hansen sind wieder da

Gewachsen sind auch die Kontakte zu Stammgästen wie Max Goldt, Robert Seethaler, Matthias Brandt und Dörte Hansen. Letztere wird sich am 29. Oktober in der Sheddachhalle mit dem Träger des Deutschen Sachbuchpreises Ewald Frie über das faszinierende Landleben unterhalten.

Als internationaler Star ist besonders Bonnie Garmus mit ihrem großartigen Buch „Eine Frage der Chemie“ zu nennen. Zu dieser Kategorie zählt auch Richard Ford, der in „Valentinstag“ erneut seinen Protagonisten Frank Bascombe durch dessen schwieriges Leben laufen lässt. Textauszüge wird am 29. Oktober in der Sheddachhalle der Schauspieler Benno Fürmann lesen. Apropos Fürmann: Er ist sogar doppelt vertreten. „Unter Bäumen“ heißt seine selbstkritische Reflektion, die er am 30. Oktober vorstellt.

Thematische Wundertüte mit Hubertus Meyer-Burckhardt und Bernhard Hoëcker

Zwei Mal dabei ist auch Madita Oeming. Sie moderiert diese Fürmann-Lesung und steht auch selbst im Mittelpunkt: Sie schreibt und lehrt an der Universität über das Thema Porno. Mit Fikri Anil Altintas sucht sie einen selbstbestimmten Umgang mit Pornos (31. Oktober, Altes Rathaus).



Eine Wundertüte öffnen die TV-präsenten Hubertus Meyer-Burckhardt und Bernhard Hoëcker am 31. Oktober in der Sheddachhalle. Titel: „Denn sie wissen (noch) nicht was sie tun.“ Das münzen sie auf sich. „Hubertus wollte einmal einen Abend ohne Vorgabe machen, ganz spontan. Wir haben gesagt: Okay“, sagt Herberhold.



Erste Lesung des neuen Deutschen Buchpreisträgers 2023

Wie stets, werden auch Preisgekrönte beim „Herbst“ auftreten: Der Deutsche Buchpreisträger wird am 21. Oktober erstmals nach der Auszeichnung in Göttingen zu hören sein.



Sach- und Wissenschaftsbücher sowie Ratgeber finden natürlich auch statt. So will Bas Kast am 4. November den größten Hörsaal der Uni füllen: Unaufdringlich trifft sein „Kompass für die Seele“ die Befindlichkeit vieler Menschen.

Roland Kaiser mit Sven Lorig in Einbeck

Und dann ist da auch noch ein gewisser Roland Kaiser. Er wird im PS Speicher Einbeck mit TV-Moderator Sven Lorig sein Buch „Live – Das Roadbook“ vorstellen.



Karten gibt es an vielen Vorverkaufsstellen der Region und unter www.literaturherbst.com