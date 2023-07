Die überlebenden Auschwitz-Kinder sterben

Von: Thomas Kopietz

Mit 89 Jahren verstorben: Thomas Buergenthal recherchierte 2012 auch zur Vergangenheit seiner jüdischen Familie beim Internationalen Suchdienst ITS in Bad Arolsen. Archiv: Matthias Müller © Matthias Müller

Der Tod von Thomas Buergenthal am 29. Mai ist mehr als der Tod eines Holocaust-Überlebenden. Er war ein Vorbild. Und ein Berichterstatter.

Göttingen - Wenn ein Jude, der als Kind den Holocaust in Konzentrationslagern überlebt hat, seine Autobiografie später „Ein Glückskind“ betitelt, und damit eben nicht nur sein Überleben, sondern sein gesamtes Leben überschreibt, dann ist das vielsagend. Thomas Buergenthal hat das getan.

Kürzlich ist er, der auch in Stadt und Region Göttingen Spuren hinterlassen hat, gestorben. Der Humanist und Völkerrechtler Thomas Buergenthal, der sein Leben lang für Versöhnung eintrat, wurde 89 Jahre alt.

Holocaust-Überlebender Buergenthal nennt seine Biografie „Ein Glückskind“

„Ein Glückskind“, das schrieb ein Mann, der – am 11. Mai 1934 in Lubochna in der Tschechoslowakei geboren – seine Kindheit in polnischen Ghettos sowie den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Auschwitz verbringen musste. Mehr noch: Als Kind auf sich allein gestellt, kämpfte er als 11-Jähriger in Lagern und auf dem Todesmarsch nach Sachsenhausen um sein Leben.

Buergenthal hatte Glück und bekam Hilfe. So überlebte er das KZ Sachsenhausen unter tätiger Unterstützung des Mithäftlings Odd Nansen, ein Sohn des legendären norwegischen Polarforschers Fridtjof Nansen. Er habe auch „den Instinkt junger Menschen gehabt, den Glauben an die Unsterblichkeit“, schreibt er später.

Nach dem Krieg kommt Buergenthal in ein jüdisches Waisenhaus im polnischen Otwock

Nach dem Krieg kam er in ein jüdisches Waisenhaus in Otwock in Polen. Das, so beschreibt er, sei für ihn eine „Zwischenstation im Übergang von einem Leben zu einem anderen“ gewesen. Von der Familie, von Vater Edmund (Mundek) und der in Göttingen geborenen Mutter Gerda (geb. Silbergleit) gab es damals keine Spur.

Doch wieder half das Glück. Auch mit Hilfe des American Jewish Joint Distribution Committee und der Waisenhaus-Direktorin gelangte der zwölfjährige Thomas nach Göttingen. Seine Mutter lebte dort, war in ihre Heimatstadt zurückgekehrt.

Wiedervereint mit der Mutter im Dezember 1946 in Göttingen

Getrennt im KZ Ausschwitz, wiedervereint am 29. Dezember 1946 auf dem Göttinger Bahnhof. Im Moment des größten Glückes aber musste Thomas erfahren, dass sein Vater Mundek nicht überlebt hat. Er starb im Lager Ohrdruf-Nord, im Januar 1945.

Der unerschütterliche Glaube der Mutter, ihren Sohn Thommi wiederzusehen, sowie der daraus resultierende nimmermüde Einsatz, half: Beide trafen sich wieder.

Was ist es wert, dieses ‘Nie wieder‘, wenn die Welt die Augen vor dem nächsten Genozid verschließt“

Thomas Buergenthal, 2005

In Göttingen lebte Thomas Buergenthal fünf Jahre, in einer Wohnung der Juwelier-Familie Schügl, lernte Deutsch, holte mit seinem Privatlehrer, dem pensionierten Studienrat Otto Biedermann, schulisch das auf, was er nicht gelernt hatte, verschlang Karl-May-Bücher und trieb viel Sport. Auch Biedermann machte ganz neue Erfahrungen. Er lehrte ein Kind, das schulisch auf dem Stand eines Sechsjährigen war, führte aber mit Thomas Diskussionen über Themen, die dieser eigentlich gar nicht führen konnte. Er hatte aufgrund des Erlebten die Reife eines Erwachsenen. Thomas Buergenthal hatte wie so viele in seinem Alter die Kindheit verloren, übersprungen.

Buergenthal wird im Alter von 14 Jahren im Felix-Klein-Gymnasium eingeschult

Mit 14 Jahren wurde er eingeschult, auf dem Felix-Klein-Gymnasium. Thomas startete in der für sein Alter angemessenen Klasse. Als einziger jüdischer Schüler wurde er akzeptiert. Dort merkte er aber auch, dass es im Unterricht, bei den Lehrern mit dem ehrlichen Umgang der so jungen Nazi-Vergangenheit nicht weit bestellt war.

1951 ging es für Thomas Buergenthal in die USA, nach West Virginia – alleine, ohne seine Mutter, die – wiederverheiratet – nach Italien zog. An der Highschool erlebte er, wie frei dort das Denken und die eigene Meinung sein konnte. Eine prägende Erfahrung.

Thomas Buergenthal macht in den USA Karriere als weltweit angesehener Jurist für Menschenrechte

Thomas Buergenthal machte Karriere, wurde weltweit angesehener Jurist auf dem Gebiet der Menschenrechte. Er war Mitglied der Wahrheitskommission für El Salvador und des UN-Menschenrechtsausschusses, arbeitete von 2000 bis 2010 als Richter am Internationalen Gerichtshof in Den Haag, der sich auch mit fürchterlichen Kriegsverbrechen beschäftigt.

Trotz der unsäglichen Qualen, des erlittenen Unrechts hat sich Thomas Buergenthal nicht von Hassgedanken erfüllen lassen, ja, Hass lag ihm sogar fern. Im Gegenteil: Er verschrieb sich dem Einsatz für Menschenrechte und Völkerverständigung.

Ausgezeichnet für seinen nimmermüden Kampf für die Würde des Menschen

Seinen unermüdlichen, engagierten Kampf um die Würde des Menschen und der Menschenrechte auf allen Kontinenten würdigte der Edith-Stein-Kreis mit der Verleihung des Göttinger Edith-Stein-Preises 2019. Und er führte viele Gespräche mit jungen Menschen, erzählte seine Lebensgeschichte, auch in seiner ehemaligen Göttinger Schule, dem Felix-Klein-Gymnasium.

In Göttingen wird man an Thomas Buergenthal erinnert: 2007 wurde das Gebäude der Stadtbibliothek nach ihm benannt. Als Zeichen der Versöhnung – und zur Erinnerung an die Verbrechen, die die Nationalsozialisten dem jüdischen Volk und vielen einzelnen Menschen zugefügt haben.

Friedjof Nansens Sohn Odd betitelt sein Buch über KZ-Erlebnisse mit „Thommy“

Die Stadt Göttingen mahnt auch zum Dialog, zu Wertschätzung, Toleranz und Völkerverständigung. Dafür stand Prof. Thomas Buergenthal, der nun leider nicht mehr als lebendiger Zeitzeuge und als Vorbild für junge Menschen dienen kann. Die Holocaust-Überlebenden, sie sterben nach und nach. Die Lebenswerke aber bleiben. Und bemerkenswerte Autobiografien, wie „Ein Glückskind“ von Thomas Buergenthal. Odd Nansen, der seinen damals 10-jährigen Mithäftling Buergenthal schweren Herzens im KZ Sachsenhausen hatte zurücklassen müssen, als er im April 1945 nach Schweden evakuiert wurde, hat seine Erfahrungen in den Konzentrationslagern ebenfalls niedergeschrieben. Titel des Buches: „Tommy“ - eine Reminiszenz an „Tommy“Buergenthal.

Odd Nansen und Thomas Buergenthal treffen sich mehrfach wieder

Odd und Thomas übrigens trafen sich wieder, schon 1948 in Hamburg und Oslo, aber auch 1951 in Frankfurt, als Nansen bei der Vergabe des Deutschen Buchpreises sprach sowie zuletzt vermutlich 1969. Nansen starb am 27. Juni 1973 in Oslo, wurde 71 Jahre alt. Er war einer der Mitbegründer des Kinderhilfswerks Unicef.

Freunde von Buergenthal, die ihn in Göttingen besuchten, übernachteten übrigens passenderweise im Fridtjof-Nansen-Haus – dem späteren, langjährigen Sitz des Goethe-Instituts in der Universitätsstadt.

Erinnerung an den Vater: Buergenthal findet in Bad Arolsen dessen KZ-Häftlingskarte

Später recherchierte Buergenthal im ITS in Bad Arolsen, fand auch die von den Nazis penibel geführte Häftlingskarte seines Vaters. Ein Blatt Papier, das die Lebensgeschichte seines Vaters nachzeichnete. „Es ist die einzige Gedenktafel für meinen Vater“, schreibt Thomas Buergenthal. Auch ein Grab, einen Grabstein gibt es nicht. Aber einen Zettel. Für ihn aber bleibt der Name des Stadtbibliothek-Hauses und eine Erinnerungstafel in Göttingen.

Göttinger Grüne würdigen Thomas Buergenthal überaus treffend

Die Göttinger Grünen würdigen Buergenthal treffend: „Ja, Menschen, die die Schrecken des Holocaust überlebt haben, sterben und können kein Zeugnis mehr ablegen. Ihr Erlebtes muss uns aber jeden Tag eine Warnung und Mahnung sein, dass sich dieser Teil unserer Geschichte niemals wiederholen darf.“ (Thomas Kopietz)

Buch: „Ein Glückskind“, Thomas Buergenthal, Fischer-Taschenbuch, erw. Ausgabe 2017.

Buch über die Kinder von Auschwitz

Alwin Meyer hat über Jahrzehnte an „Vergiss Deinen Namen nicht – die Kinder von Auschwitz“ gearbeitet. Er hat sie mit Akribie gesucht, jene, die als Kinder ins KZ verschleppt oder sogar dort geboren wurden. Meyer hat sie gefunden, unzählige einfühlsame Gespräche geführt und die von Leid geprägten Biografien in aller Deutlichkeit niedergeschrieben. Manche schilderten ihm erstmals die Erlebnisse, auch über ihr Leben danach. Die Biografien zu lesen, sich in sie hinein zu denken, das ist hart, rührend, aufrüttelnd und wertvoll. Meyer hat ein mahnendes Gedächtnisbuch geschaffen. Es ist auch eine Würdigung der Kraft und des Widerstandes. Alwin Meyer, „Vergiss Deinen Namen nicht – die Kinder von Auschwitz“, Steidl, Göttingen, 760 S., 38,80 Euro. (Thomas Kopietz)

In „seiner“ Schule: Thomas Buergenthal war im Februar 2018 zu Gast im Göttinger Felix-Klein-Gymnasium (FKG), wo er einige Jahre zur Schule ging. Eine Schülerin überreichte ihm bei dem Besuch einen Brief. Archivfoto: Per Schröter © Per Schröter

Prof. Thomas Buergenthal, Auschwitz-Überlebender, wurde 89 Jahre. © Privat

Zum Tod von Prof. Thomas Buergenthal: Das Titelfoto seiner Autobiografie, die 2007 erschien: Thomas zusammen mit seinen Eltern Mundek und Gerda im Mai 1937. © Privat