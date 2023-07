Dieb türmt mit Pedelec im Wert von 7400 Euro aus Geschäft

Von: Bernd Schlegel

Ein Dieb erbeutete in Göttingen ein Pedelec im Wert von 7500 Euro. (Symbolbild) © Symbolbild: Andreas Labes/dpa/Archiv

Da staunten die Mitarbeiter eines Fachgeschäftes in Göttingen über die Dreistigkeit nicht schlecht. Ein Dieb fuhr mit einem Fahrrad mit Elektroantrieb im Wert von 7400 Euro davon.

Göttingen – Mit einem Pedelec im Wert von 7400 Euro fuhr am Dienstag, 25. Juli, gegen 12.20 Uhr ein Mann aus einem Fachgeschäft an der Weender Landstraße in Göttingen davon und verschwand fluchtartig mit dem 26 Kilogramm schweren Diebesgut.

Von dem Unbekannten fehlt jede Spur, so die Polizei.

Teure Rad mit Elektroantrieb

Das teure Rad mit Elektroantrieb des Herstellers „Trek“ war im Vorraum in einer Halterung abgestellt. Ein Zeuge nahm die Verfolgung des Mannes auf, verlor ihn aber anschließend aus den Augen.

Der Täter soll ersten Angaben zufolge in die Arndtstraße abgebogen sein und sich dann weiter in Richtung der Krankenhäuser entfernt haben.

Gesuchter ist 20 bis 30 Jahre alt

Hier die Beschreibung des Gesuchten

Der Dieb ist 25 bis 30 Jahre alt

alt Der Unbekannte hat dunkle Haare .

. Der Mann trug einen blauen Pullover .

. Auf dem Kopf hatte der Unbekannte ein weißes Cappy.

Da die Eingangstür des Geschäfts massiv ist und sich nur schwer öffnen lässt, könnte noch eine weitere Person an dem Diebstahl beteiligt sein. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0551/491-2115. (Bernd Schlegel)