Diebe entwenden in Göttingen zweieinhalb Tonnen Kupferkabel

Von: Bernd Schlegel

Symbolbild: Eine Rolle mit Kupferkabel. © Patrick Pleul/dpa-avis

Es ist bereits der zweite Vorfall innerhalb weniger Tage. Erneut haben Unbekannte in Göttingen eine größere Menge Kupferkabel entwendet.

Göttingen – Von einem Firmengelände an der Hans-Böckler-Straße in Göttingen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag etwa zwei Tonnen Kupferkabel und 500 Kilogramm Kupferreste gestohlen.

Erst in der vergangenen Woche waren zwei Tonnen Kubelkabelreste in dem Industriegebiet entwendet worden – wir berichteten.

Polizei: Mehrere Personen beteiligt

Der Gesamtwert des jetzt gestohlenen Altmetalls beläuft sich nach Polizeiangaben auf mehrere Tausend Euro. Die Beamten gehen davon aus, dass mehrere Personen an dem Diebstahl beteiligt waren.

Ersten Ermittlungen zufolge brachen die Täter zunächst die Tore zum Gelände auf und fuhren anschließend vermutlich mit einem größeren Transportfahrzeug, einem Sprinter oder einem Lastwagen, auf das Grundstück.

Polizei bittet um Hinweise

Mit der aufgeladenen Beute flüchteten sie anschließend. Hinweise auf die Täter erbittet die Göttinger Polizei unter der Rufnummer 0551/491-2115. (Bernd Schlegel)