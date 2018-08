Diebe erbeuteten Schmuck bei Einbruch in Geismar

Göttingen. Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Wohngebiet Kiesseecarre in Göttingen-Geismar haben Diebe Schmuck erbeutet.

Sie drangen laut Polizeibericht in der Zeit zwischen Samstag, 4. August, 9.30 Uhr und Sonntag, 5. August, 18.15 Uhr während der Abwesenheit der Bewohner durch ein aufgebrochenes Fenster in das Haus im Pastor-Sander-Bogen ein. Dort durchsuchten sie nach ersten Informationen die Räume und erbeuteten Schmuck in noch unbekanntem Wert.

Ein Anwohner aus der Nachbarschaft beobachtete am Sonntag gegen 10.30 Uhr eine Frau, die in verdächtiger Weise die Straße herauf- und herunterging. Ob die Frau mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist zurzeit nicht bekannt. Sie ist laut Beschreibung etwa 22 bis 25 Jahre alt, von schlanker Gestalt, hat dunkelbraunes/schwarzes Haar und einen dunkler Teint. Sie trug einen langen buntgemusterten Rock.

Hinweise über verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu Personen und Fahrzeugen, nimmt die Polizei Göttingen unter Tel. 0551/491-2115 entgegen.

