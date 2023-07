Diebe nutzen offene Balkontür und offenes Fenster aus

Von: Bernd Schlegel

Eine offene Balkontür und ein offenen Fenster: Das nutzten Unbekannte in Groß Ellershausen und in Göttingen für ihre Diebestouren aus.

Groß Ellershausen/Göttingen – In Groß Ellershausen und im Göttinger Stadtteil Grone blieben ein Fenster beziehungsweise eine Balkontür offen. Das nutzten bislang unbekannte Diebe aus.

Durch ein zum Lüften offen gelassenes Badezimmerfenster stiegen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in eine Erdgeschosswohnung in Groß Ellershausen ein.

Täter erbeuten Geldbörse und Bekleidung

Sie entwendeten unter anderem Handys, eine Geldbörse und Bekleidung. Die Bewohner schliefen dabei. Sie bemerkten die Tat erst am frühen Morgen. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Im Söseweg in Grone nutzte am Dienstag gegen 5 Uhr ein etwa 30 Jahre Einbrecher eine geöffnete Balkontür, um in eine Wohnung im ersten Obergeschoss einzudringen.

Unbekannter klettert am Balkongelände nach oben

Zuvor war der etwa 1,80 Meter große und schlanke Mann am Balkongeländer hochgeklettert. Die schlafende Bewohnerin wurde durch den Unbekannten wach. Als sie den Eindringling ansprach, flüchtete er. Er erbeutete eine Bauchtasche und eine Geldbörse.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise erbittet die Polizei Göttingen in beiden Fällen unter der Rufnummer 0551/491-2115. (Bernd Schlegel)