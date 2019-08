Diebstahl in Friedland: Täter waren auf Kupferkabel scharf

Erneut haben Kupferdiebe im Landkreis Göttingen zugeschlagen - diesmal in Duderstadt. (Symbolbild)

Friedland – Von einem frei zugänglichen Firmengelände an der Friedländer Heimkehrerstraße haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch eine unbekannte Menge Kupferkabel gestohlen.

Damit haben innerhalb von wenigen Tagen erneut Metalldiebe im Landkreis Göttingen zugeschlagen.

Die Kupferkabel waren auf großen Holzrollen aufgewickelt und wurden von den Tätern abgeschnitten, aber auch teilweise im Ganzen gestohlen. Da der Durchmesser einer solchen Rolle bis zu 2,20 Meter beträgt, ist davon auszugehen, dass bei der Tat ein größeres Fahrzeug, zum Beispiel Transporter oder Lastwagen, eingesetzt wurde. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unklar. Vorsichtige Schätzungen gehen von etwa 10 000 Euro aus.

Ob ein Zusammenhang zu dem Kupferdiebstahl am vergangenen Wochenende in Duderstadt besteht, wird derzeit von den Ermittlern geprüft. Hinweise zu beiden Fällen erbittet die Polizei in Duderstadt unter der Rufnummer 05527/9801-0 entgegen.