Diebstahl in Göttingen: Drei Elektroautos sind weg

Beamte bitten um Hinweise

Vom Gelände einer Burger-Filiale an der Reinhäuser Landstraße in Göttingen sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden drei Elektro-Autos entwendet worden.