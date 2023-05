Diebstähle in Göttingen: Zwei teure E-Bikes verschwinden

Polizei bittet um Hinweise

+ © Symbolbild: Andreas Labes/dpa/Archiv E-Bike: Auf solche Fahrräder waren Diebe in Göttingen scharf. (Symbolbild) © Symbolbild: Andreas Labes/dpa/Archiv

Auf teure E-Bikes haben es Unbekannte bei Diebstählen in Göttingen abgesehen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Göttingen – Aus einem zuvor aufgebrochenen Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus an der Göttinger Straßburgstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag, 23. Mai, zwei neuwertige E-Bikes im Gesamtwert von etwa 6000 Euro gestohlen.

Außerdem entwendeten die Unbekannten bei dem Vorfall auf dem Holtenser Berg zwei Kinderfahrräder.

Von den Dieben fehlt jede Spur

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Es wird angenommen, dass die Räder anschließend auf ein Fahrzeug verladen und abtransportiert wurden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie auch sonstige Informationen erbittet die Göttinger Polizei unter der Rufnummer 0551/491-2115. (Bernd Schlegel)