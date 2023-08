Diebstahl: Mistanhänger und Gartengeräte sind jetzt weg

Von: Bernd Schlegel

Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild) © Bernd Schlegel

Beute von mehr als 2000 Euro machen Unbekannte auf einer Pferdekoppel bei Göttingen. Die Polizei hofft auf Hinweise auf die Täter.

Elliehausen – Mutmaßliche Diebe schlugen in der vergangenen Woche in der vergangenen Woche auf einer Pferdekoppel in der Nähe des Göttinger Ortsteils Elliehausen zu.

Sie entwendeten laut Polizei einen als Mistanhänger genutzten Seitenkipper sowie eine Reihe von Gartenkleingeräten. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 15. August, 17.30 Uhr und Mittwoch, 16. August, 5.30 Uhr.

Diebesgut hat Wert von mehr als 2000 Euro

Das Diebesgut hat nach Angaben der Beamten einen Gesamtwert von mehr als 2000 Euro. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Mistanhänger mit einem bislang noch unbekannten Zugfahrzeug abtransportiert wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die Hinweise auf den Standort des Anhängers geben können oder gar den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Göttingen unter der Rufnummer 0551/491-2115 zu melden. (Bernd Schlegel)