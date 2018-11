Dienstfahrräder und Jobtickets sollen künftig steuerfrei sein

Ein Erfolgsmodell: Der Radschnellweg in Göttingen wird täglich von vielen Radfahrern benutzt. Automatische Geräte entlang der Strecke registrieren die Zahlen.

Göttingen/Berlin. Die Überlassung von Dienstfahrrädern wird künftig steuerfrei möglich. Das hat der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages auf Initiative von CDU/CSU und SPD beschlossen. Dieser geldwerte Vorteil muss von nun durch den Arbeitnehmer nicht länger versteuert werden.

„Wir wollen dadurch besonders auch den Umstieg auf umweltfreundliche Fahrräder und Elektrofahrräder fördern und erleichtern“, sagte der Göttinger Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler (CDU). Er ist der zuständige Berichterstatter seiner Fraktion für das Gesetz.

Bundesweit nutzten im vergangenen etwa 200 000 Angestellte ihr Dienstfahrrad für den Arbeitsweg. In Göttingen beträgt der Anteil der Fahrradnutzer am gesamten Alltagsverkehr 28 Prozent. Für einige Stadtteile, wie der Göttinger Nordstadt, wurden sogar deutlich höhere Anteile von bis zu 43 Prozent festgestellt, so Güntzler.

Mit dem E-Radschnellweg wurde außerdem in Göttingen der erste Radschnellweg Deutschlands realisiert. „Von der Steuerbefreiung von dienstlich genutzten Fahrrädern profitieren wahrscheinlich viele Göttinger Radfahrer“, vermutet Güntzler.

„Außerdem führen wir das steuerfreie Jobticket wieder ein. Damit werden Leistungen von Arbeitgebern für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für den Arbeitsweg steuerfrei. Pendler sollen so animiert werden, statt des eigenen Autos die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen“, macht Güntzler deutlich.

Impulse für E-Fahrzeuge

Außerdem werden laut Güntzler weitere Impulse für die stärkere Verbreitung von Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen gesetzt. Konkret wird angesetzt. Die Bemessungsgrundlage für die Besteuerung diese Fahrzeuge wird halbiert. Bei den Hybridfahrzeugen werden laut Güntzler nur die Fahrzeuge steuerlich gefördert, die einen bestimmten Wert beim Kohlendioxid-Ausstoß nicht übersteigen.