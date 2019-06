Dies Academicus: Tausende Studenten erleben sportliche Partymeile in Göttingen

Tausende Studenten und Uni-Mitarbeiter hatten schon lange vor dem offiziellen Beginn ihre Badetücher ausgebreitet, Liegestühle oder Sonnen-Unterstände aufgebaut sowie die Grills angeheizt und genossen bei hochsommerlichen Temperaturen von über 30 Grad im Schatten das einmalige Dies-Flair in vollen Zügen.

Aber auch sportlich hatte die Mega-Veranstaltung wie immer einiges zu bieten. Neben den Klassikern wie Fußball, Beachvolleyball, Streetball, Tennis, dem „Human Table Soccer“, den erfrischenden Ritterkämpfen am Action-Pool oder dem Bull Riding sowie den seit Jahren beliebten Zuschauermagneten Kehrmaschinen-Pulling und Bobby-Car-Rennen hatten die Macher vom Hochschulsport auch diesmal wieder einige Neuigkeiten ins Programm aufgenommen.

Egal ob beim Fußballtennis, beim Brennball, beim LaCrosse, Baseball oder Parkour – überall waren die gut gelaunten Teilnehmer mit viel Spaß und Begeisterung bei der Sache. Auf und vor der Dies-Bühne präsentierten sich zudem verschiedene Hochschulsport-Sparten, die sich für ihre Darbietungen ebenso von den Zuschauern feiern ließen wie die Bands und Künstler, die sich auf einer zweiten Bühne präsentierten.

„Das ist einfach ein richtig geiles Event“, meinte Vivien Wagner, die zum zweiten Mal beim Dies dabei war. Weil sich ihr Team diesmal zu spät für das Fußballturnier angemeldet hatte, war die Jura-Studentin zusammen mit ihrem Kommilitonen David Wiebe diesmal nur als Zuschauerin dabei.

+ Tolles Event: Vivien Wagner schaute mit ihrem Kommilitonen David Wiebe beim sportlichen Treiben zu. © Per Schröter

„Und natürlich um wie alle anderen Spaß zu haben und zu feiern“, meinte die Hamburgerin. Was ihr an dieser Veranstaltung so gut gefalle, sei „die coole, sportliche Stimmung“ und die Tatsache, dass alle so gut drauf sind. „Hier trifft man tolle Leute, die alle Sport lieben und richtig gut feiern können“, meinte Wagner.