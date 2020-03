Digitales Leben: Daten für die bessere Medizin

Forschung an der Göttinger Uni-Medizin

+ © Bernd Schlegel Neues 3D-Röntgengerät an der Universitätsmedizin Göttingen: Damit wurden zweidimensionale Aufnahmen von Patienten gemacht. Ein Computerprogramm errechnet daraus ein dreidimensionales Bild. Dadurch kann die Strahlenbelastung minimiert werden. © Bernd Schlegel

Dagmar Krefting ist Professorin für Medizininformatik an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) – was nach theoretischer Arbeit klingt, erweist sich als Arbeitsfeld mitten in der Medizin und der digitalen Welt der Daten – also direkt im dramatischen Hier und Jetzt.