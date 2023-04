Das Versenken von Frisbee-Scheiben boomt: Göttingen hat nun eine mobile Discgolf-Anlage

Von: Thomas Kopietz

Trendsport Discgolf in Göttingen: Anlage auf dem Uni-Sportgelände. Mischa Lumme (Stellv. Leiter Hochschulsport) und Tom Hennigs (Hochschulsport-Mitarbeiter) werfen die Scheiben auf den Korb. Das Einlochen funktioniert wie beim Golf nur mit einer Frisbee-Scheibe in einen mit Ketten versehenen Ring. © Thomas Kopietz

Discgolf erfreut sich in Göttingen großer Beliebtheit. Nun gibt es eine mobile Anlage, die über den Stadtsportbund kostenlos geliehen werden kann.

Göttingen – Das „Einlochen“ mit den bunten fliegenden Frisbee-Scheiben in besondere Körbe boomt. Discgolf nennt sich die beliebte Trendsportart, die auch Ungeübten den Einstieg denkbar einfach macht. In Göttingen gibt es eine große Anlage und nun auch einen kostenlosen Verleih von mobilen Körben und Wurfscheiben.

Discgolf hat in Göttingen früh Fuß gefasst – dank einer Anlage mit fest installierten Körben auf dem so weitläufigen wie schön gelegenen Uni-Sportgelände oberhalb des Klinikums.

Discgolf ist auf dem Gelände des Göttinger Hochschulsports eine gefragte Trendsportart

Schon 2016 haben dort der Hochschulsport und der Göttinger Discgolf Club die Zeichen der Discgolf-Zeit erkannt und die Voraussetzungen für diese Sportart geschaffen, die einen leichten Zugang ermöglicht und auch extrem kommunikativ ist.

Bei der Sportart gilt es – analog zu Golf und Mini-Golf – eine Sport gerät, in diesem Fall eine Frisbee-Scheibe, mit möglichst wenigen Würfen im Korb zu versenken. Eine aufwändige Ausrüstung und schicke Kleidung braucht es übrigens dabei nicht. Eine Platzreife ist auch nicht erforderlich.

Mobile Anlage: Stadtsportbundvorsitzender Christian Steinmetz bedankt sich bei Marlis Buth für den Einsatz, den sie für eine Discgolf-Anlage gezeigt hat - Körbe und Scheiben sind in Göttingen kostenlos zu leihen. © SSB/nh

„Das Thema wollte ich schon immer einbringen, denn Discgolf ist einfach ein schöner Freizeitspaß“, sagt Marlis Buth, die über vier Jahrzehnte für die kommunale Sportstättenvergabe der Stadt Göttingen und GoeSF tätig war und kürzlich in den Ruhestand ging.

Zum Abschied in den Ruhestand: Göttingerin Marlies Buth bat um Spenden für mobile Discgolf-Anlage

Anstelle von Geschenken bat Marlies Buth bei ihrer Abschiedsfeier um Spenden für „ihr“ Discgolf-Projekt. Der Plan ging auf: Stolze 1.450 Euro sind zusammengekommen – ein Zuspruch, von dem sie „positiv überrascht gewesen“ sei.

Dank Buth, den Spendern und dem Stadtsportbund (SSB) stehen dem Göttinger Sport nun sechs neue mobile Discgolf-Körbe samt Wurfscheiben zur Verfügung. Die Ausleihe der Sportgeräte ist für Vereine und Schulen ab sofort kostenfrei über den SSB möglich – sei es etwa für Aktionstage oder für Feste von Vereinen und Sportgruppen.

Mit der Anschaffung des Sportmaterials gehe es Buth auch darum, „Danke“ zu sagen. „Und durch die Körbe gelingt es nicht zuletzt, dass viele Menschen aus meinem Berufsleben an die schönen, gemeinsame Zeiten zurückdenken können, die wir alle zusammen hatten“, sagt die Rosdorferin.

Discgolf ist ein reizvoller Wettbewerb.

Christian Steinmetz, Vorsitzender des Stadtsportbundes Göttingen, freut sich und lobt: „So eine Idee in den Vordergrund zu stellen, ist ganz toll und aller Ehren wert. Marlis bleibt damit über ihre 42 Jahre hinaus dem Sport verbunden. Etwas Besseres kann es nicht geben.“

Dass die festinstallierte Disc-Golf-Anlage des Hochschulsports so gut angenommen wird – dort ziehen an Wochenenden, die teils mit ganzen Wurfscheiben-Sätzen bestens ausgerüsteten Sportler, in Gruppen über das Gelände – überrascht Marlis Buth nicht: „Discgolf ist ein reizvoller Wettbewerb. Man ist an der frischen Luft, kann mit einer kleinen Gruppe zusammen dem Sport nachgehen oder ihn in eine Wanderung einbauen“, nennt sie die Vorteile.

Das Ausleihen von bis zu sechs Körben (zwei sind faltbar) und bis zu 30 Wurfscheiben ist Vereinen und Schulen kostenfrei über den Stadtsportbund möglich. Kontakt: SSB Göttingen, info@ssb-goettingen.de, Tel.: 0551-7070130. Der Parcour des Hochschulsports kann ebenfalls kostenlos genutzt werden. (tko)

Und zwischen den Stationen ist auch noch ein nettes Gespräch möglich. Zudem sei es ein „generationsübergreifender Sport“. Jung und Alt können es spielen, auch die Oma mit den Enkeln“, schwärmt Marlis Buth.

Hochschulsport Göttingen erweitert Discgolf-Anlage um zehn Bahnen

Das bestätigt auch die Aussage von Arne Göring, Leiter des Uni-Hochschulsports: „Unsere frei nutzbare Sportanlage lädt niederschwellig zum Sporttreiben ein.“ Und das war sogar während der Pandemiezeit möglich, als viele Sportarten gar nicht betrieben werden konnten.

Einen Wunsch aber hat die Discgolf-Förderin Marlis Buth noch: Dass bald ein weiterer Discgolf-Parcours in Göttingens oder Rosdorfs schöner Natur entsteht. Die Anlage des Hochschulports wird übrigens erweitert – um insgesamt zehn Bahnen.