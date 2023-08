Streit in Disko: Fliegende Fäuste auf Tanzfläche und acht Verletzte

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Eine handfeste Auseinandersetzung gab es in der Nacht zum vergangenen Samstag in Göttingen. (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Acht Leichtverletzte fordert ein handfester Disko-Streit in Göttingen. Die Auseinandersetzung beginnt auf der Tanzfläche und verlagert sich nach draußen.

Göttingen – Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es bereits am vergangenen Samstag gegen 1.20 Uhr in einer Göttinger Diskothek in der Nikolaistraße und anschließend in der Innenstadt.

Dabei wurden acht Heranwachsende leicht verletzt.

Handfester Streit: Provokationen und Schläge

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, soll es gegen 1.20 Uhr auf der Tanzfläche der Diskothek zunächst zu Provokationen anderer Gäste und auch Schlägen durch mehrere junge Männer gekommen sein. Der Konflikt verlagerte sich dann nach draußen. Sechs Personen erlitten dabei leichte Verletzungen.

Als die alarmierten Funkstreifenwagen den Einsatzort erreichten, befanden sich etwa 100 Personen vor dem Lokal. Die Lage war unübersichtlich und tumultartig, heißt es.

Streitgeschehen verlagert sich

Das Geschehen verlagerte sich anschließend in Richtung Angerstraße, wo es gegen 2.35 Uhr zu einer weiteren Körperverletzung eines jungen Mannes kam.

In der Düsteren Straße trafen Einsatzkräfte gegen 3 Uhr auf ein achtes Opfer. Durch die Vielzahl an Einsatzkräften in der Innenstadt konnte die Situation letztlich beruhigt werden. Rund 20 Beamtinnen und Beamte verschiedener Dienststellen waren dazu im Einsatz.

Polizei stellt Personalien von Beteiligten fest

Die Polizei stellte die Personalien von mutmaßlich mehreren Tatbeteiligten fest. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und auch den genauen Tatabläufen dauern weiterhin an. (Bernd Schlegel)

Nach einem Streit auf der Tanzfläche einer Diskothek in Kaiserslautern im Frühjahr vergangenen Jahres hat eine Person offenbar Pfefferspray eingesetzt. Die Nacht endete für mehr als 20 Feiernde daraufhin beim Notarzt.