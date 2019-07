Experten und Publikum diskutieren im ZHG die Impfpflicht

Das Zentrum für Medizinrecht der Uni greift wieder in heißes medizinisches Eisen an - die geplante Impfpflicht. Experten diskutieren am Mittwoch mit dem Publikum.

Die Initiative von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, eine Masern-Impfpflicht zu verordnen und Strafen bei Nichtbeachtung zu verhängen, ist hochgradig umstritten. Das Zentrum für Medizinrecht an der Universität Göttingen hat deshalb in seiner aktuellen Veranstaltungsreihe am Mittwoch, 3. Juli, zu einer Podiumsdiskussion spannende Gäste geladen. Los geht es um 20.15 Uhr im Zentralen Hörsaalgebäude (ZHG), Hörsaal 103, Platz der Göttinger Sieben.

Die Steilvorlage für eine spannende Runde hat in der vergangenen Woche der Deutsche Ethikrat geliefert: Wissenschaftler-Gremium lehnt Strafen für Eltern nicht geimpfter Kinder strikt ab, setzt auf Information und lediglich sanften Druck – ist also gegen eine allgemeine Impfpflicht. Gleichzeitig aber wünscht der Ethikrat ein „Maßnahmenbündel zur Erhöhung der Impfquoten“, die allerdings im europäischen Vergleich in Deutschland gar nicht so schlecht sind.

Eine Impfpflicht empfiehlt der Ethikrat lediglich für Personal im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen, weil für Ärzte, Lehrer und Pflegekräfte sowie Therapeuten die Ansteckungsgefahr höher ist.

Spahn will Schutzimpfung durchsetzen

Nun will Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aber eine Masern-Schutzimpfung für Kita- und Schulkinder durchsetzen. Und: Nicht geimpfte Kleinkinder sollen keine Kita besuchen dürfen, Eltern von Schulkindern Bußgelder bis 2500 Euro zahlen. Diese und Ausschlüsse aus Bildungseinrichtungen sollten laut Ethikrat aber nur in begründeten Ausnahmefällen möglich sein.

Wie weit diese Forderungen auch in die Selbstbestimmung der Eltern für die Gesundheit ihrer Kinder eingreifen, das wird am Mittwoch auch im ZHG-Hörsaal 103 ein Thema sein.

Die Veranstalter des Zentrums für Medizinrecht konnten mit Prof. Kerstin Schlögl-Flierl eine angesehene, junge Theologin und Medizinethikerin gewinnen. Sie hat – als erste Frau überhaupt – einen Lehrstuhl an der katholisch-theologischen Fakultät in Augsburg inne und beschäftigt sich mit vielen ethischen Fragen – auch in der Medizin.

Die Seite des – kritischen – praktizierenden Arztes vertritt mit Dr. Steffen Rabe ein Kindermediziner, der sich auch zum Thema Impfen stark engagiert, informiert, aber auch gegen die aktuellen Vorhaben opponiert. Er kämpft gegen die verordnete Impfpflicht, wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen in Deutschland.

Bliebe die rechtliche Beurteilung: Für sie ist derGöttinger Verfassungsrechtler Dr. Alexander Thiele von der Georg-August-Universität zuständig. Denn neben ethischen Fragen, wirft eine Verordnung des Impfens auch rechtliche Fragestellungen auf. Thiele wird auch den aktuellen Gesetzentwurf erklären und aus seiner Sicht bewerten.

Die Veranstaltung wird – wie die Podiumsdiskussion im April zum Thema Organspende – von Thomas Kopietz, Leiter der HNA-Redaktion in Göttingen geleitet. Fragen aus dem Publikum sind bei der eintrittsfreien Veranstaltung erwünscht.