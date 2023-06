Diskussion in Göttingen: Klimakrise und die Gefahr für die Gesellschaft

Von: Thomas Kopietz

Erneuerbare Energien: Um das Thema Klimakrise geht es bei einer Diskussionsveranstaltung in Göttingen. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Um die Klimakrise geht es bei einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung in Göttingen. Interessierte können sich dabei zu Wort melden.

Göttingen – „Welches Spaltungspotenzial steckt in der Klimakrise? Diese und andere Fragen sind Thema einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung.

Die läuft am Dienstag, 27. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr im Rahmen der „Göttinger Gespräche zum Gesellschaftlichen Zusammenhalt (GGGZ)“ im „Alfred-Hessel-Saal“, Historisches Gebäude der SUB, Papendiek 14, in Göttingen.

Thema Transformation

Als Göttinger Standort des bundesweiten Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) lädt das Soziologische Forschungsinstitut SOFI mit der Universität Göttingen ein. Überschrieben ist die Veranstaltung mit dem Titel „Zusammenhalt in Zeiten der sozial-ökologischen Transformation“.

Zur Sprache kommen werden auch die Herausforderungen, die mit einer ökologischer Nachhaltigkeit eingehen – für einzelne Bürger und die Gesellschaft.

Prominente Teilnehmer auf dem Podium

Auf dem Podium sitzen: FDP-Bundestagsabgeordneter Konstantin Kuhle, Jana Mestmäcker (Letzte Generation), Christina Schildmann (Hans-Böckler-Stiftung) und Julia Zilles (Energie-Forschungszentrum Niedersachsen,

Berthold Vogel, Sprecher des FGZ-Standorts Göttingen und SOFI-Direktor wird den Abend einleiten und die Diskussion moderieren.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. (Thomas Kopietz)