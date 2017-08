Diskussion um Versand-Apotheken: Kampf um den Pillenvertrieb

Göttingen. Viele Senioren lassen sich ihre Medikamente bereits nach Hause schicken: Das wurde bei einer Diskussionsrunde zum Thema Versandapotheken in Göttingen deutlich.

Dazu hatte der Göttinger CDU-Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler eingeladen. Der Abgeordnete erwartet, dass es das im Wahlprogramm seiner Partei festgeschriebene Verbot des Versandhandels von verschreibungspflichtigen Medikamenten im Falle einer Koalition in dieser Form nicht geben wird. „Wir brauchen eine Differenzierung“, sagte er in seiner Diskussionsreihe „Fritz im Dialog“ zum Thema „Versandapotheken – Fluch oder Segen“ vor rund 150 Gästen im Göttinger Hotel Freizeit In. „Wir müssen alle Bedürfnisse unter einen Hut bringen.“

Weite Wege zur Apotheke

Vor allem auf dem Land brennt das Thema. So sagte ein älterer Einwohner des zur Gemeinde Friedland gehörenden Dorfes Reiffenhausen, er möchte auf die Dienste der Versandapotheke DocMorris nicht mehr verzichten. Als Grund nannte er insbesondere, dass es sehr mühsam sei mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur nächsten Apotheke nach Friedland zu kommen, über die Versandapotheke erhalte er die benötigten Medikamente frei Haus. „Die Schere in der Lebensqualität zwischen Stadt und Land wird immer größer.“

Ein anderer Bürger sagte, dass sich die gewährten Boni insbesondere bei chronisch Kranken schnell im Portemonnaie bemerkbar machen würden.

Das Vorstandsmitglied von DocMorris, Max Müller, dürfte diese Worte gerne gehört haben. Er verteidigte das Geschäftsmodell seines Hauses mit etwa 800 Mitarbeitern und rund einer Milliarde Umsatz vehement. Müller sieht sich durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Oktober vergangenen Jahres gestützt, nachdem ausländische Apotheken aus Wettbewerbsgründen deutschen Kunden Rabatte anbieten dürfen.

Preisbindung

Der Vorsitzende des Landesapothekerverbandes Niedersachsen, Berend Groeneveld (Norden), erinnerte daran, dass der Gesetzgeber mit der Preisbindung flächendeckend „gleichen Zugang zu gleichen Preisen“ zu Arzneimitteln gewährleisten will.

Apotheker Frank Germeshausen (Duderstadt) fragte, warum bekomme der Kunde den Bonus und nicht die Krankenkassen. Außerdem machte er auf Ungleichheiten aufmerksam. So müssten die Apotheken vor Ort Nacht- und Wochenenddienste zu nicht kostendeckenden Stundensätzen von 17 Euro leisten. „Das ist nicht angemessen.“

Der stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Versandapotheken, Heinrich Meyer, unterstützte die Förderung nach einer besseren Vergütung der Notdienste.