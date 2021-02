Diskussion via Zoom-Konferenz über Impfen und Sonderrechte

Die Welt nach den Corona-Impfungen

Freiheit oder Solidarität? Die Welt nach den Corona-Impfungen – unter diesem Titel veranstaltet das Zentrum für Medizinrecht in Kooperation mit der Demokratische Aktion Fachschaft (DAF) am Donnerstag, 18. Februar, um 19 Uhr eine Diskussion via Zoom-Konferenz. Der Link zur Teilnahme wird zugesendet. Interessierte melden sich per E-Mail an zentrum.medizinrecht@gwdg.de