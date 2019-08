Diskussionsrunde zum Klimaschutz mit Vertretern von Fridays for Future

Göttingen – „Weil es unsere Zukunft ist!“: Unter diesem Titel stellen sich die vier Göttinger Bundestagsabgeordneten am Mittwoch, 21. August, den Fragen und Forderungen der Ortsgruppe von „Fridays for Future“.

Auf dem Podium sitzen laut einer Mitteilung die Parlamentarier Fritz Güntzler (CDU), Konstantin Kuhle (FDP), Thomas Oppermann (SPD), ein Vertreter der „Scientists for Future“ sowie zwei Aktiven von „Fridays for Future“. Veranstalter sind die Göttinger Energieagentur und das „YLAB“ - Geisteswissenschaftliches Schülerlabor der Universität Göttingen. Beginn der Gesprächsrunde ist um 16 Uhr in der Alten Mensa am Wilhelmsplatz.

Die Bewegung „Fridays for Future“ organisiert seit Monaten massenhafte Proteste für mehr Klimaschutz. Immer wieder haben Schülerinnen und Schüler auch den Unterricht bestreikt, um für ihre Forderungen auf die Straße zu gehen. Am Freitag, 20. September, ist ein weltweiter Klima-Streik geplant, zu dem „Fridays for Future“ alle Menschen aufgerufen hat. bsc/epd