DJ Albi legt seit 50 Jahren auf: „Lasst uns das Leben feiern und tanzen"

Göttingen. Seit 50 Jahren legt DJ Albi in der Region auf. Wir stellen den Mann an den Reglern, der "Rock gegen Rheuma" zum Kult gemacht hat, vor.

„Die Polonäse vom Wendehals“ schießt es wie aus der Pistole, als ich DJ Albi frage, welchen Musikwunsch er niemals für sein Publikum spielen würde. Wir sind in der Musa, die Discokugel dreht sich, es ist 20 Uhr. Zeit für „Rock gegen Rheuma“, das Format, das Albi vor fast genau 18 Jahren aus dem Boden gestampft hat. „Damals hat mich die Musa gefragt, ob ich das wirklich so nennen will. Ich finde, Älterwerden muss nicht immer so ernst genommen werden und ‚Rock gegen Rheuma’ fand ich halt einfach cool. Der Name sagt, es ist etwas für Ältere, er sagt aber auch: Es wird gerockt!“

Ein Leben für den Rhythmus

Albi, der mit bürgerlichem Namen Albert Bührmann heißt, gebürtig aus Göttingen stammt und immer dort gelebt hat, feiert in Kürze ebenfalls Jubiläum. Am Freitag, 30. November, heißt es in der Musa „50 Jahre DJ Albi“. Anlass genug, mit dem Göttinger Urgestein einen Blick über das Mischpult hinaus zu werfen – auf ein Leben für den Rhythmus.

Das begann am 30. November 1968, dem Tag an dem Albi im Alter von 14 Jahren zum ersten Mal bei einer Party Musik auflegt und noch am selben Tag seine Unschuld verliert – an eine Frau, die doppelt so alt ist wie er – und an die Musik. Schon bald legt er als erster Schulsprecher in der damaligen Albert-Schweitzer-Schule mehrmals wöchentlich in der Mittagszeit auf – nicht nur zur Freude der älteren Schüler, sondern auch der Schülerinnen, die zu den Songs der Stones, Beatles und Monkeys tanzen.

Albi der Autodidakt

Albi ist fasziniert von den Bewegungen, entdeckt seine Leidenschaft für Rhythmen, beginnt selbst zu tanzen und freundet sich im Mahatma-Gandhi Haus mit einigen Afrikanern an, die ihm dabei helfen, seinen eigenen Tanzstil weiterzuentwickeln. Außerdem bringt er sich mithilfe eines Buches das Conga-Spielen bei und gibt nur vier Wochen später selbst Trommel-Kurse.

+ DJ Albi am Anfang seiner DJ-Karriere im Alter von gerade einmal 15 Jahren. © privat/nh „Ich habe immer zugesehen, dass ich mit dem Lehrbuch genau eine Woche im Voraus war und habe dann das unterrichtet, was ich selbst gerade erst gelernt hatte“, lacht Albi. Trommel- und Schlagzeug-Kurse gibt der Autodidakt, der nebenbei außerdem in den Bands Congaja und Urban Passage spielt, auch heute noch.

Fernab von Konventionen

Sie sind sein zweites Standbein neben seinem Job als DJ. Klingt unkonventionell? Ist es auch – und soll es auch sein. Denn nachdem er Tischler gelernt und vier Jahre lang als Hausmeister gearbeitet hat, war schnell klar: Das ist nicht Albi. „Ich wollte immer Künstler sein, aber wenn Du heiratest, dann hast Du nicht nur Eltern, dann hast Du auch Schwiegereltern und alle wollen, dass Du arbeiten gehst und etwas Anständiges wirst. Aber dafür bin ich nicht geboren!“ Wofür er tatsächlich geboren ist, wird schnell klar, wenn man Albi bei einem „Rock gegen Rheuma“-Abend über die Schulter schaut.

Vibrations in der Luft

Es ist mehr als nur der Rhythmus, auch wenn Albi von sich selbst behauptet, ein „Mann des Rhythmus“ zu sein. Es ist das Miteinander und der Austausch mit anderen Menschen, seinem Publikum. Und der findet selbst oder vielleicht sogar vor allem dann statt, wenn Albi einfach „nur“ hinter seinem Mischpult steht.

Begrüßung per Handschlag

Denn auch, wenn er viele der Musa-Besucher persönlich mit Handschlag oder sogar einer festen Umarmung begrüßt, ist es vor allem die „unsichtbare Kommunikation“, auf die es dem DJ ankommt. „Diese feinstofflichen Dinge sind es, bei denen ich auch nach 50 Jahren noch Gänsehaut bekomme. Wenn ich das Gefühl habe: Jetzt habe ich sie! Das hat etwas mit Stimmung zu tun. Es sind die Vibrations, die in der Luft liegen!“

Vibrations, die übrigens dazu führen, dass die Tanzfläche bei „Rock gegen Rheuma“, zu keiner Zeit leer steht. Für Albi ist es eine Herzensangelegenheit, sein Publikum, das von 30- bis 70-jährigen Tanzwütigen reicht, am Ende eines solchen Abends zufrieden nach Hause zu schicken.

Auf 20 weitere DJ-Jahre!

Und zufrieden ist das Publikum bei einer Songauswahl von Rock, Soul und Funk über Reggae bis hin zu Chart-Hits aus den vergangenen fünf Jahrzehnten allemal. Wenn nicht sogar atemlos – selbst ohne Helene Fischer. Und dass soll noch für mindestens 20 weitere Jahre so bleiben, wie es sich DJ-Albi wünscht. „Lasst uns das Leben so lange wie möglich feiern und tanzen!“

30 plus-Party zum Jubiläum

Anlässlich seines 50-jährigen DJ-Jubiläums legt DJ Albi am Freitag, 30. November, in der Musa, Hagenweg 2a, auf. Ab 20 Uhr spielt er im Rahmen der 30 plus-Party, die vom Modehaus Woggon unterstützt wird, das Beste aus den letzten 50 Jahren. „Ich hoffe, dass viele Leute kommen und Verständnis dafür haben, dass ich auch mal etwas aus den 60ern spielen werde.“