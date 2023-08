„Dream Ranch“-Fest bei Göttingen: Feuerwerk löst Panik bei Nachbar-Pferden aus

Von: Melanie Zimmermann

Teilen

Verletzung durch Panik: Eines der Pferde auf Sabine Gellerts Koppel zog sich eine Wunde zu, als es panisch auf der Koppel umherlief. © Sabine Gellert/nh

Das Gestüt „Dream Ranch“ bei Göttingen feiert sein alljährliches Ranch-Fest. Das abschließende Feuerwerk sorgt nun für Ärger bei den Nachbarn.

Billingshausen/Bovenden – Kürzlich feierte die „Dream Ranch“, ein Gestüt im Ortsteil Billingshausen des Flecken Bovenden bei Göttingen, ihr alljährlich stattfindendes, zweitätiges „Dream Ranch Fest“.

Zu einem der Höhepunkte gehört zählt ein prachtvolles Feuerwerk. Doch genau das sorgt nun für Ärger bei Anwohnern – und könnte rechtliche Konsequenzen für die Inhaber der „Dream Ranch“ bedeuten.

Nach dem „Dream Ranch“-Fest bei Göttingen: Nachbarin will Anzeige wegen Feuerwerk stellen

Sabine Gellert ist wütend. Sie ist die Nachbarin der „Dream Ranch“ und Inhaberin des Gestüts „Gellert Quarter Horses“. An dem Abend des Feuerwerks war sie – unfreiwillig – mittendrin statt nur dabei. Und nicht nur sie: Auch acht auf ihrer Koppel stehenden Pferde kamen dem Feuerwerk sehr nah – mit Folgen für die Tiere.

Streit um das Feuerwerk der „Dream Ranch“ (hier rot markiert): Die Feuerwerkdskörper wurden unter anderem an der Koppel (blau) von Sabine Gellert aufgebaut und gezündet (gelbes Kreuz). War das erlaubt? © Stefan Rampfel

„Die Feuerwerkskörper wurden auf einem Weg aufgestellt, der auch an meiner Koppel entlang führt“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Weg sei ihres Wissens nach öffentlich. Sie werde daher Anzeige erstatten.

Weil das das Feuerwerk des „Ranch“-Festes sie in Panik versetzte: Fünf Stuten flüchten auf Nachbarkoppel

Gegen 21 Uhr am Samstag, 5. August, sei eine Nachbarin zu ihr gekommen und habe sie gefragt, ob sie nicht ihre Pferde von der Koppel bringen wolle, immerhin würde das Feuerwerk in einer Stunde dort beginnen. „Ich war etwas perplex, denn bis dahin wusste ich nicht einmal, dass das Feuerwerk an genau der Stelle stattfinden sollte“, erzählt Gellert.

Das sagt die Geschäftsführerin der „Dream Ranch“ Für Ramona Westphal ist die Aufregung nicht nachvollziehbar. Seit Jahren veranstalte man das Ranch-Fest, inklusive Feuerwerk. Schon im vergangenen Jahr habe dies auf dem Reitplatz sowie auf der öffentlichen Zuwegung stattgefunden. Alles genehmigt durch die Gemeinde Bovenden, sagt Westphal am Telefon. Sabine Gellert sei 2022 auch unter den Zuschauern gewesen und habe „das Feuerwerk neben mir beklatscht.“ In diesem Jahr sei Westphal und ihren Mitarbeitern gut 90 Minuten vor Feuerwerk-Beginn aufgefallen, dass auf Gellerts Koppel noch immer Tiere standen. „Das empfanden wir als kritisch. Wir hatten unsere Pferde wegen des Feuerwerks bereits alle vom Hof auf andere Wiesen geführt.“ Eine Mitarbeiterin sei daraufhin zu Sabine Gellert gegangen und habe sie gefragt, ob sie ihre Tiere nicht von der Koppel führen wolle.

Laut Aussage der Mitarbeiterin habe Sabine Gellert dies abgelehnt und gesagt, es sei schon in Ordnung. „Wir hätten ihr auch eine Wiese zur Verfügung gestellt, wenn sie keinen alternativen Stellplatz für den Abend gehabt hätte“, sagt Westphal. (mzi)

Fünf Tage zuvor habe sie den Flyer mit dem Programm zum „Dream Ranch Fest“ in ihrem Briefkasten gefunden. Auch dort fand sich kein Hinweis, wo das Feuerwerk stattfinden würde. „In den Jahren zuvor ist das Feuerwerk auf einem Reitplatz des Gestüts gezündet worden“, so Gellert.

Ihre Tiere konnte sie derart kurzfristig im Dunkeln nicht mehr von der Koppel holen, also ging Sabine Gellert hinaus zu ihnen. Dabei beobachtete sie den Aufbau der Feuerwerkskörper dierekt vor ihrem Zaun. „Nicht einmal 30 Zentimeter lagen zwischen mir und den Feuerwerks-Batterien. Da war nichts abgesperrt.“

Blick von der Gellert-Koppel auf den Aufbau des „Dream Ranch“-Feuerwerks. Laut Gellert ist der genutzte Weg ein öffentlicher. © Sabine Gellert/nh

Gegen 21.30 Uhr knallte es plötzlich, erste Böller wurden gezündet. Die insgesamt acht Pferde auf der Koppel geraten in Panik, rennen Sabine Gellert um. Als schließlich um 21.45 Uhr – und damit 15 Minuten früher als angekündigt – das Feuerwerk startet, beginnen für Sabine Gellerts Tiere die schlimmsten 15 Minuten dieses Abends.

„Einige haben sich vor Angst die Hufeisen abgetreten, ein Pferd ist panisch auf der Koppel umher gelaufen, hat sich dabei am Zaun verletzt und hatte eine blutenden Wunde, die von einem Tierarzt versorgt werden musste.“

War das Feuerwerk zu nah an Mensch und Tier? Gestüts-Inhaberin Gellert will Anzeige stellen

Damit noch nicht genug. Fünf ihrer Stuten, drei davon trächtig, flüchteten vor Angst auf eine Nachbarkoppel. Auch ein eingeschalteter Elektrozaun hinderte sie nicht. „Pferde sind Fluchttiere. Wenn sie einmal in Panik geraten, sind sie nicht mehr aufzuhalten“, erklärt Gellert. Sie hoffe, dass es für keine ihrer trächtigen Stuten zu Komplikationen komme und keine ihr Fohlen verliert.

Für Sabine Gellert ergeben sich aus diesem Vorfall viele Fragen. „Darf so ein Feuerwerk überhaupt an einer Koppel stattfinden? Gab es eine Genehmigung? Muss man nicht einen Sicherheitsabstand einhalten, wenn dort Tiere in der Nähe sind?“ Auch andere Bürger aus dem Dorf hätten ihren Unmut über das Feuerwerk sowies dessen Lautstärke geäußert.

Sie wisse außerdem von Pferdebesitzern aus Nörten-Hardenberg, dass deren Tiere durch das Feuerwerk ebenfalls ängstlich auf Koppeln erschreckt umhergelaufen seien. (Melanie Zimmermann)

Gemeindeverwaltung: Feuerwerk bei Billingshausen war angemeldet Laut Bovendens Gemeindebürgermeister Thomas Brandes war das Feuerwerk in Billingshausen am vergangenen Samstag, 5. August, offiziell angemeldet worden. Bei der Anmeldung sei ein Fachmann benannt worden, der das Feuerwerk abbrennen darf. Alles sei korrekt gelaufen. Diese Fachleute dürfen die pyrotechnischen Artikel nach Anmeldung auch im Laufe eines Jahres zünden. Als Ort für das Feuerwerk sei das Gelände des Veranstalters benannt worden, so Brandes. Außerdem hatte die Gemeinde Bovenden unter anderem andere Behörden über das anstehende Feuerwerk informiert. Privatpersonen dürfen übrigens handelsübliches Feuerwerk der Kategorie F2 (Silvesterfeuerwerk) nur am 31. Dezember und am 1. Januar abbrennen, wenn sie die Sicherheitsabstände einhalten. Viele Gemeinden und Städte, darunter Göttingen und Bovenden, erlassen spezielle Böllerverbote für bestimmte Bereiche. Silvesterfeuerwerk wird zudem nur an wenigen Tagen vor dem Jahreswechsel verkauft.

Größere Feuerwerke (Mittelfeuerwerk) der Kategorie F3 dürfen nur an „Erlaubnis- und Befähigungsscheininhaber“ nach Sprengstoffgesetz abgegeben werden. Dies können Pyrotechniker sein aber auch zahlreiche Hobbyfeuerwerker sind im Besitz einer solchen Erlaubnis. Erlaubnisinhaber dürfen das Feuerwerk der Klassen F3 kaufen und zünden. Außerdem gibt es noch Großfeuerwerk der Klasse F4, für das ein besondere Erlaubnis nach Sprengstoffgesetz erforderlich ist. (bsc)