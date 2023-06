Drei Männer angeklagt: Marihuana im Auto, Plantage in Wohnung

Von: Heidi Niemann

Handel mit Marihuana: Das wird zwei Angeklagten aus Göttingen vorgeworfen. (Symbolbild) © Hannes P. Albert/dpa

Um Drogenhandel geht es in einem Prozess vor dem Landgericht Göttingen. Angeklagt sind drei Männer. Hauptangeklagter ist ein 35-Jähriger.

Göttingen – Zwei 35 und 39 Jahre alte Männer aus Göttingen müssen sich wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor dem Landgericht Göttingen verantworten.

Ein 38-jähriger Mitangeklagter soll hierzu Beihilfe geleistet haben.

Hauptangeklagter sitzt in Untersuchungshaft

Hauptangeklagter ist der 35-Jährige, der derzeit in der JVA Rosdorf in Untersuchungshaft sitzt. Die Staatsanwaltschaft wirft diesem insgesamt sieben Taten vor. Der Angeklagte soll unter anderem Anfang Mai vergangenen Jahres zehn Kilo Marihuana zum Preis von 40.000 Euro erworben haben, um diese gewinnbringend zu verkaufen.

Die Beschaffungsfahrt nach Frankfurt soll er gemeinsam mit dem 38-jährigen Mitangeklagten unternommen und dafür das Auto seiner Mutter genutzt haben.

Fahrt mit dem Zug

Der 35-Jährige sei dann mit dem Zug zurückgefahren und habe dem 38-Jährigen den Rücktransport der Drogen überlassen.

Der 38-Jährige geriet dabei jedoch auf der Autobahn in einer Polizeikontrolle. Die Beamten durchsuchten den Audi Q5 und stellten die Drogen sicher. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 35-Jährige diese in Göttingen und Umgebung hatte verkaufen wollen.

Plantage mit 142 Marihuana-Pflanzen

Der 35-Jährige soll außerdem in einem Haus in der Göttinger Bürgerstraße zwei Wohnungen gemietet haben. Dort soll er gemeinsam mit dem 39-jährigen Mitangeklagten eine Plantage mit insgesamt 142 Marihuana-Pflanzen betrieben haben.

Beide Angeklagte sollen außerdem in der Wohnung des 39-Jährigen in einem Dutzend Plastikschalen mehr als zehn Kilo Amphetamin gelagert haben.

Vorwurf: Gemeinschaftlicher Handel

Der 39-Jährige, der derzeit in der JVA Braunschweig in Untersuchungshaft sitzt, ist des gemeinschaftlichen Handels mit Drogen in nicht geringer Menge in drei Fällen angeklagt.

Der 35-jährige Hauptangeklagte soll außerdem in der unter einem anderen Namen angemieteten Wohnung in der Bürgerstraße in einer Sporttasche rund 800 Gramm Marihuana und knapp 400 Gramm Amphetamin verwahrt haben. Außerdem habe er in den Plantagenräumen mehr als 300 Gramm Kokain gelagert, heißt es in der Anklage. Sämtliche Drogen seien zum Verkauf bestimmt gewesen.

Drogen soll in Kommode gewesen sein

Darüber hinaus habe der 35-Jährige noch 400 Gramm Marihuana besessen. Diese Drogen habe der Angeklagte in seiner Wohnung im Göttinger Ostviertel in einer Kommode in seinem Schlafzimmer aufbewahrt.

Nachdem die Anklage verlesen war, kündigten die Verteidiger an, dass sich ihre Mandanten am nächsten Verhandlungstag zu den Vorwürfen äußern wollen. Der Prozess wurde daraufhin auf Anfang Juni vertagt. Das Gericht hat für den Prozess derzeit vier Verhandlungstage angesetzt. (Heidi Niemann)

