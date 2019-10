Drei neue Blitzer für Göttinger Straßen geplant

Blitzer für die Göttinger Kreuzung Groner Landstraße/Königsstieg: Die Stadt will an dieser Stelle im ersten Halbjahr kommenden Jahres eine Anlage aufstellen, die stadtauswärts Rotlicht- und Temposünder überführt.

Im ersten Halbjahr 2020 sollen in Göttingen drei neue moderne Blitzanlagen an Göttinger Kreuzungen installiert werden.

Die Stadtverwaltung hat die Lieferung und Installation der stationären Rotlicht- und Tempoüberwachungsanlagen offiziell gestartet.

Zwei der Anlagen sollen an der Kreuzung Bürgerstraße/Wiesenstraße aufgebaut werden. Dort ist vorgesehen, den Verkehr in beiden Richtungen zu überwachen, also in Richtung Groner Tor und in Richtung Geismar Tor. Der zweite neue Blitzer-Standort ist an der Kreuzung Groner Landstraße/Königsstieg. Dort soll nur stadtauswärts geblitzt werden.

Die Blitzanlagen scheinen für die Uni-Stadt lukrativ zu sein: Erst im November vergangenen Jahres wurden zwei moderne Blitzanlagen an der Bundesstraße 3 im Bereich Im Rinschenrott und an der Kasseler Landstraße aufgebaut, die ebenfalls Rotlicht- und Geschwindigkeitsverstöße erfassen. Bereits seit Ende 2017 überwacht eine solche Anlage den Verkehr in Weende auf der Bundesstraße 27 im Bereich An der Lutter.

Rotlicht- und Geschwindigkeitsverstöße

Auch die drei künftigen Überwachungsanlagen sollen zeitgleich und vollautomatisch Rotlicht- sowie Geschwindigkeitsverstöße auf jeweils beiden Fahrstreifen erkennen und durch digitale Einzelbildaufnahmen dokumentieren können.

Weiterhin muss laut den Anforderungen die Identifikation der Fahrer durch ein Frontfoto erfolgen. Auch spurversetzt fahrende Fahrzeuge sollen von den neuen Anlagen erfasst werden können.

Wünschenswert, so der Ausschreibungstext, wäre die Erkennung der Verkehrsverstöße ohne Kontaktschleifen. Auch sollen die neuen Anlagen die Möglichkeit bieten, noch weitere Fahrspuren, zum Beispiel für Links- oder Rechtsabbieger, zu überwachen.

Das in den neuen Blitzanlagen installierte Messgerät soll auch für den mobilen Einsatz einsetzbar sein, sagt die Ausschreibung. Und: Eine Alarmfunktion sowie eine Brandschutzanlage in Form einer sogenannten Löschpille sollen nachrüstbar sein.

Mobiler Blitzer-Anhänger bereits im Einsatz

Wenn ein Autofahrer bei Rot über die Ampel fährt und dabei auch noch zu schnell ist, wird in der Regel der Rotlichtverstoß geahndet, sagte ein Sprecher der Stadt Göttingen im Jahr 2017. Es handele sich um „zwei tateinheitliche“ Verstöße. Dann wird der Tatbestand ausgewählt, der den höheren Bußgeldsatz im bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog erfüllt.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 2774 Autofahrer in Göttingen beim Überfahren einer roten Ampel geblitzt. 1,74 Millionen Euro nahm die Stadt bei der Überwachung des fließenden Verkehrs ein. Dieser Wert dürfte sich 2019 noch einmal erhöhen, denn seit etwa einem Jahr wird zusätzlich ein mobiler Blitzer-Anhänger auf Göttinger Straßen eingesetzt.