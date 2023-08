„Jazz ohne Gleichen“: Dreitägiges Festival soll Musikfans nach Südniedersachsen locken

Von: Bernd Schlegel

Ist bei drei Konzerten dabei: Posaunist Nils Landgren übt mit Nachwuchsmusikern. © Andreas Fischer

Zu den bekanntesten Musikfestivals in Südniedersachsen gehört sicherlich „Jazz ohne Gleichen“. Vom 8. bis 10. September ist es wieder soweit.

Rittmarshausen/Göttingen – Das dreitägige Festival „Jazz ohne Gleichen“ soll Fans von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. September, in die Kulturscheune nach Rittmarshausen in der Gemeinde Gleichen sowie in die Göttinger St. Pauluskirche locken.

„Mr. Redhorn“ Nils Landgren will dem Großereignis diesmal seinen musikalischen Stempel auftreten. Der Schwede wird bei insgesamt drei Konzerten mit seiner legendären roten Posaune auf der Bühne stehen.

Festival „Jazz ohne Gleichen“ in der Kulturscheune in Rittmarshausen

Darüber hinaus freuen sich die Organisatoren von „Jazz von Gleichen“, dass dieser Ausnahme-Musiker an drei Tagen mit der Jugend-Bigband Jazztified des Göttinger Felix-Klein-Gymnasiums arbeiten und gemeinsam mit den jungen Leuten ein Abendkonzert am Samstag, 9. September, in der Kulturscheune gestalten wird.

Gemeinsam mit Landgren werden weitere Spitzen-Jazzmusiker aus dem In- und Ausland erwartet. Sie wollen sich bei den Konzerten in verschiedenen Formationen präsentieren. So ist beispielsweise die renommierte Saxofonistin Nicole Johänntgen dabei, die bereits 2019 das Festivalpublikum überzeugt hatte.

Virtuosin auf dem Saxophon: Nicole Johänntgen ist bei dem Jazz-Festival zu Gast. © Daniel Bernet/nh

Ein Konzert mit dem Landgren-Festival-Ensemble wird das dreitägige Aktionswochenende beschließen. Neu ist eine Veranstaltung am Freitag. Das Doppelkonzert findet in der Pauluskirche in Göttingen statt.

Ein Symposium widmet sich der Frage der kulturellen Förderung im ländlichen Raum. Dazu werden interessante Gäste erwartet. Ein vielfältiges Workshop-Angebot rundet das Programm ab. Auch eine Jazz-Session sowie ein Jazz-Familienfest fehlen nicht.

Hier das Programm auf Blick:

Freitag, 8. September: 21 Uhr (Einlass 20.30 Uhr), St. Pauluskirche in Göttingen, Wilhelm-Weber-Straße 15, Festival-Einstimmung mit dem Duo Guitaridoos mit Markus Ohlef (Diggeridoo) und Eugen Breidinger (Gitarre), anschließend Konzert „Ein Dialog zur Nacht mit Nils Langren und Benny Brown, Eintritt: 20 Euro.

21 Uhr (Einlass 20.30 Uhr), St. Pauluskirche in Göttingen, Wilhelm-Weber-Straße 15, Festival-Einstimmung mit dem Duo Guitaridoos mit Markus Ohlef (Diggeridoo) und Eugen Breidinger (Gitarre), anschließend Konzert „Ein Dialog zur Nacht mit Nils Langren und Benny Brown, Eintritt: 20 Euro. Samstag, 9. September: 13.30 bis 17 Uhr: Workshops; 18.30 Uhr: Jazz-Symposium in der evangelischen Kirche Rittmarshausen (Eintritt frei); 20 Uhr: Masterclass-Konzert mit Nils Landgren & Friends und der Jugend-Bigband Jazztified in der Kulturscheune (Eintritt: 20 Euro); 22.15 Uhr: JazzOhneGleichen-Session in der Kulturscheune (Eintritt frei).

13.30 bis 17 Uhr: Workshops; 18.30 Uhr: Jazz-Symposium in der evangelischen Kirche Rittmarshausen (Eintritt frei); 20 Uhr: Masterclass-Konzert mit Nils Landgren & Friends und der Jugend-Bigband Jazztified in der Kulturscheune (Eintritt: 20 Euro); 22.15 Uhr: JazzOhneGleichen-Session in der Kulturscheune (Eintritt frei). Sonntag, 10. September: evangelische Kirche Rittmarshausen: 11.15 Uhr Einlass; 11.40 Uhr musikalische Begrüßung mit Göttinger KAZ-Chor; 12 Uhr TriTop Acoustic Jazztrio. Kulturscheune: 14 Uhr Nicole Johänntgens Ensemble „Robin“; 16 Uhr Duo Benny Brown und Ilja Ruf; 18 Uhr Nils Landgren-Festival-Ensemble (Tagesticket Sonntag: 34 Euro, Aufschlag fürs Abschlusskonzert: 20 Euro).

Weitere Informationen unter jazzohnegleichen.de

Jazzfestival lädt interessierte Musikerinnen und Musiker zu Workshops ein In diesem Jahr werden beim Festival „Jazz ohne Gleichen“ erneut Workshops angeboten. Dabei sind am Samstag, 9. September, interessierte Musiker zum Mitmachen eingeladen. Besonders wichtig ist den Festival-Organisatoren vom Kulturverein Rittmarshausen, dass jüngere Kinder mit einbezogen und an den Jazz herangeführt werden.

Workshop 1: Kinder-Jazzworkshop (Ende Kindergarten und Grundschule) von 13.30 bis 15.30 Uhr, Leitung: Martin Tschoepe (Jazz- und Weltmusiker, sowie Musiklehrer) und Ditmar Wiederhold (frühmusikalischer Pädagoge), Gebühr: sieben Euro; Workshop 2: Trommelworkshop für alle Interessierten von 13 bis 17 Uhr, Leitung: Tom Hansen & Maggie Lange (Percussions-Lehrer), in Verbindung mit dem Projekt „Musik macht stark!“, Gebühr: 20 Euro; Workshop 3: Gesang von 13.30 bis 17 Uhr, Leitung: Christiane Eiben (Jazz- und Popsängerin, Gesangslehrerin), Gebühr: 20 Euro; Workshop 4: instrumental offen von 13.30 bis 17 Uhr, Leitung: Manon Mullener (Jazzpianistin) und Matthias Wittekind (Saxofon), Gebühr: 20 Euro. Anmeldungen per E-Mail unter info@kulturohnegleichen.de oder auch direkt unter jazzohnegleichen.de (bsc)