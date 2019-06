Drittes Floßrennen von "Viva Con Agua" am Göttinger Kiessee

Erlös kommt Trinkwasserprojekten zu Gute

+ © Archivfoto: Andreas Berger Göttinger Kiessee: Am Samstag, 22. Juni, wird er Austragsungsort des Viva con Agua-Floßrennens. © Archivfoto: Andreas Berger

Es ist wieder so weit: Der Göttinger Kiessee wird zum Austragungsort des dritten Viva con Agua-Floßrennens. Am Samstag, 22. Juni, verwandelt sich der See in ein Wunderland für Matrosen.