Drogenhandel im Südharz: Gericht verurteilt Angeklagte zu mehrjährigen Haftstrafen

Göttingen/Bad Sachsa. Das Landgericht Göttingen hat am Dienstag zwei 27 Jahre alte Freunde aus dem Südharz wegen unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.

Ein inzwischen in Berlin lebender Student aus Osterode erhielt eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Ein gelernter Kaufmann aus Bad Sachsa wurde zu vier Jahren und acht Monaten verurteilt. Da beide Männer drogenabhängig sind, ordnete das Gericht außerdem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.

Die Kammer wich mit ihrem Urteil teilweise deutlich von den Anträgen ab. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Angeklagten aus Bad Sachsa eine Haftstrafe von sechs Jahren, für den Studenten fünfeinhalb Jahre gefordert. Die Verteidigung hatte auf maximal dreieinhalb Jahre plädiert.

Die Angeklagten sitzen seit Januar in Untersuchungshaft. Spezialkräfte der Polizei hatten den Angeklagten aus Bad Sachsa festgenommen, als er von einer Beschaffungsfahrt aus Berlin zurückkehrte. Im Kofferraum seines Autos lagen zehn Kilo Marihuana und mehrere Gramm Kokain. Die Angeklagten hatten die Drogen zuvor in Berlin erworben. Bei der Durchsuchung von Wohnungen und Garagen in Osterode und Bad Sachsa stellten die Fahnder größere Mengen an Marihuana, Haschisch, Kokain, Amphetaminen und Ecstasy sicher.

In der Wohnung des Studenten in Berlin fanden sie außerdem rund 18 000 Euro Bargeld. Da es sich hierbei nach Überzeugung des Gerichts um Einnahmen aus illegalen Drogengeschäften handelt, bleibt das sichergestellte Geld eingezogen. Außerdem ordneten die Richter die Einziehung von weiteren 85 000 Euro an, die nach Schätzungen der Kammer beim Drogenhandel erwirtschaftet worden waren.

Die beiden Angeklagten, die sich seit Kindesbeinen an kennen, hätten Ende 2016 die Geschäftsidee mit dem Drogenhandel entwickelt, sagte der Vorsitzende Richter Matthias Thielbeer. Mit dem erzielten Gewinn hätten sie Lebensunterhalt und Drogenkonsum finanzieren wollen.

Der Student sei in Berlin mit Drogen in Berührung gekommen und habe Lieferanten gekannt. Sein Freund in Bad Sachsa habe Kontakte zu potenziellen Abnehmern im Südharz gehabt. Der Student habe sich um die Verhandlungen und den Ankauf der Drogen gekümmert, während sich der 27-Jährige in Bad Sachsa als Auslieferungsfahrer betätigte.

Das Gericht hielt beiden Angeklagten zugute, dass sie umfassende Geständnisse abgelegt und Reue gezeigt hatten. Sie bekundeten ihren Willen, eine Drogentherapie zu absolvieren. Anschließend wollen sie einen beruflichen Neustart machen beziehungsweise das Studium fortsetzen.

Zu ihren Ungunsten sei laut Gericht zu werten, dass es sich um besonders große Mengen Drogen gehandelt habe. Die Wirkstoffmengen summieren sich auf mehrere hunderttausend Konsumeinheiten. Dem Studenten bescheinigte das Gericht zudem eine hohe kriminelle Energie, da er besonders professionell vorgegangen sei und für seine Buchführung eine verschlüsselte Software benutzt habe.

