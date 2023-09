Duderstädter CDU-Politiker Lothar Koch gestorben

Von: Melanie Zimmermann

Teilen

Der CDU-Politiker und langjährige Landtagsabgeordnete Lothar Koch ist im Alter von 83 Jahren gestorben. (Archivbild) © privat/nh

Der langjährige Landtags- und Kreistagsabgeordnete Lothar Koch (CDU) ist am 6. September verstorben. Er wurde 83 Jahre alt.

Göttingen/Duderstadt – Die Niedersächsische Politik trauert in diesen Tagen um Lothar Koch. Der gebürtige Hilkeröder (Kreis Göttingen) und langjährige CDU-Landtagsabgeordnete verstarb am 6. September im Alter von 83 Jahren.

„Lothar Koch war ein großartiger Mensch und ein Demokrat durch und durch“, zeigt sich CDU-Bundestagsabgeordneter Fritz Güntzler tief Betroffen über den Tod seines Parteikollegen.

CDU-Urgestein Lothar Koch verstorben: Weggefährten melden sich zu Wort

In einem Nachruf, den der Göttinger Politiker unter anderem in dem sozialen Netzwerk Instagram veröffentlichte, spricht der Familie Koch sein Beileid aus.

Weiter schreibt er: „Er war ein Pragmatiker und hat Politik nie rein ideologisch betrieben. Lothar Koch hat stets für die Sache gestritten. Und dabei war er sehr durchsetzungsstark. Die Menschen standen im Mittelpunkt seines politischen Handels.“ Unter dem Post meldet sich auch der ehemalige CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann zu Wort.

„Lothar Koch war nicht nur ein guter Freund, sondern immer auch ein politischer Berater mit einem guten Herzen am rechten Fleck. Wir werden ihn nicht vergessen , wir haben viel miteinander gelacht.

Duderstädter CDU-Politiker Lothar Koch hat sich stets für seine Heimat eingesetzt

Duderstadt war wie das Eichsfeld nicht nur seine Heimat, es war die Quelle seiner Schaffenskraft. Seine Verdienste um seine Heimat-Region und auch im Land Niedersachsen bleiben immer in guter Erinnerung. Mach’s gut, Lothar.“

Lothar Koch wurde 1939 in Hilkerode (Untereichsfeld, Kreis Göttingen) geboren und war dort aufgewachsen. Nach seinem Abitur 1961 in Duderstadt studierte er von 1969 bis 1972 Germanistik und Politikwissenschaft an der Georg-August-Universität Göttingen und der Freien Universität Berlin.

CDU-Urgestein Lothar Koch: Seine politische Karriere begann er 1973 als Ortsbürgermeister

Anschließend war er Schulleiter in Desingerode, Langenhagen (Eichsfeld) und Gieboldehausen. Bis 1994 leitete er schließlich das Schulaufsichtsamt in Göttingen. Seine politische Karriere startet Lothar Koch Anfang der 70-er Jahre. Von 1973 bis 2021 war Koch Ortsbürgermeister von Langenhagen und Brochthausen sowie Ratsherr der Stadt Duderstadt. 1976 trat er in die CDU ein.

Von 1981 bis 2021 war er Mitglied des Göttinger Kreistags, ab 2001 auch stellvertretender Landrat. Von 1986 bis 2001 war er ehrenamtlicher Bürgermeister von Duderstadt, anschließend bis 2019 stellvertretender Bürgermeister.

Von 1994 bis 2017 war Lothar Koch Mitglied des Niedersächsischen Landtages. Dort war er zeitweise Ausschussvorsitzender, Mitglied des Ältestenrates und des Präsidiums. Ab 2008 war er Alterspräsident des Landtages und eröffnete in dieser Funktion die konstituierenden Sitzungen der 16. Wahlperiode im Jahr 2008 und der 17. Wahlperiode im Jahr 2013.

Lothar Koch wurde für sein politisches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet

Koch erhielt für sein politisches Engagement zunächst 1998 das Bundesverdienstkreuz am Bande, ehe er 20 Jahre später – 2018 – sogar mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet wurde.

„Politik im Eichsfeld war über viele Jahrzehnte mit seinem Namen verbunden. Erst nach seinem Ausscheiden aus den politischen Ämtern wurde es ruhiger“, schreibt Fritz Güntzler.

Auch CDU-Vorsitzender Sebastian Lechner spricht der Familie sein Beileid zum Tod des CDU-Urgesteins aus. „Ich möchte im Namen unserer Fraktion und der gesamten CDU in Niedersachsen unsere Dankbarkeit und Anerkennung für das Lebenswerk und die herausragenden Verdienste von Lothar Koch zum Ausdruck bringen.

Sein Rat und die Diskussionen werden nicht nur mir fehlen.

Lothar Koch führte ein erfülltes Leben, geprägt von Engagement, Hingabe und einer tiefen Verbundenheit zu seiner Heimat, den Menschen in Niedersachsen und im Eichsfeld. Der hingebungsvolle Pädagoge und leidenschaftliche Politiker prägte von 1973 bis 2021 seine Heimatregion das Eichsfeld, die Stadt Duderstadt und die Ortsteile Langenhagen und Brochthausen.“

„Mit Lothar Koch verliere ich einen sehr guten Freund, einen Kameraden im besten Sinne. Er war für mich immer ein wichtiger politischer Berater. Sein Rat und die Diskussionen auch über Themen auch neben der Politik werden nicht nur mir fehlen“, schreibt Güntzler zum Abschluss.

Lothar Koch wäre am 27. September 84 Jahre alt geworden. (Melanie Zimmermann)