Dünne Personaldecke im Streifendienst: Gewerkschaft fordert Verbesserungen für Beamte

Von: Bernd Schlegel

Das Personal bei der Polizei in Südniedersachsen ist knapp – besonders im Einsatz- und Streifendienst. Die Kreisgruppe Göttingen der Gewerkschaft der Polizei macht darauf aufmerksam.

Göttingen – Die Gewerkschaft der Polizei macht sich weiterhin Sorgen um die Personaldecke in Südniedersachsen. Die ist beispielsweise bei der Polizei im Landkreis Göttingen weiterhin dünn.

Dünne Personaldecke im Streifendienst: Wenig Spielraum für freie Tage

Laut Kreisgruppe Göttingen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) macht sich das vor allem in der Urlaubszeit bemerkbar. Gerade dann fallen zusätzliche Überstunden an, die normalerweise nicht notwendig wären, wenn genügend Beamtinnen und Beamte im Einsatz wären. Aber auch für Bürgerinnen und Bürger werde das spürbar. Wer einen Streifenwagen benötigt, muss inzwischen länger als noch vor einigen Jahren auf das Eintreffen der Beamten warten.

„Die Personaldecke ist im ländlichen Bereich ohnehin angespannt. Dadurch besteht wenig Spielraum für freie Tage. Dadurch gibt es weniger Möglichkeiten der Regeneration. Zudem müssen oft wichtige private Termine entfallen“, sagt Gerd Hartung, der Vorsitzende der Kreisgruppe Göttingen der Gewerkschaft der Polizei (GdP).

Das Problem hat sich nach der Ansicht der Gewerkschaft durch die „strategische Organisationspassung“ in den vergangenen Jahren verschärft. Folge der Umstrukturierung ist, dass mehr Personal in Spezialbereichen eingesetzt wird, dadurch aber der klassische Einsatz- und Streifendienst mit weniger Personal auskommen muss. Ein weiteres Problem: Gerade junge Beamte entscheiden sich oft für eine Teilzeittätigkeit, um Beruf und Familie unter einen Hut bringen zu können. „Doch in der Personalplanung wurde dies nicht ausreichend berücksichtigt“, sagt André Behrendt. Stellvertretender Vorsitzender der GdP-Kreisgruppe Göttingen.

Knappe Besetzung bei der Polizei Südniedersachsen: Mehr Anreize bei Personalsuche

„Wir brauchen deutlich mehr junge Leute, die sich für den Polizeiberuf interessieren. Nur so können wir ausreichend Bewerber einstellen, da nicht jeder für die Polizei geeignet ist“, sagt GdP-Gewerkschaftsmitglied Silke Otte.

Ein möglicher Ansatz dabei könnte sein, mehr Anreize zu schaffen. So müssen Bewerber den Führerschein fürs Auto (Klasse B, früher Klasse 3) besitzen, um überhaupt angenommen zu werden. Denkbar wäre aus Sicht der GdP, dass das Land die Kosten für den Führerschein übernimmt. Ein weiteres Problem sind die Unterkünfte für Polizeibeamte in der Ausbildung: Die Studierenden in Hann. Münden, Nienburg und Oldenburg müssen sich während der Studienzeit Wohnungen mieten. Wunsch der GdP in Niedersachsen ist es nach Aussagen des Landesvorsitzenden Kevin Komolka, dass der Wohnraum kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Das betonte er jüngst bei einer Veranstaltung in Duderstadt.

Personalmangel bei der Polizei: Gute Karrierechancen für junge Leute

„Für junge Leute ist eine Karriere bei der Polizei eine herausragende Chance. Man kann sich in ganz vielen Bereichen engagieren. Die Möglichkeiten zur beruflichen und persönlichen Entfaltung sind vielfältig wie in kaum einem anderen Beruf“, so Behrendt. Er weist außerdem darauf hin, dass bei der Polizei in besonderem Maße die Möglichkeit besteht, Familie und Beruf im Einklang zu halten. „Wir sind ein krisensicherer Arbeitgeber. Wir hatten keine Kurzarbeit“, so Otte mit Blick auf Corona.

Mit Blick auf die Tarifverhandlungen im Herbst fordert die GdP in Südniedersachsen die Angleichung an die erzielten Ergebnisse bei den Beschäftigten von Bund und Kommunen. „Sonst können wir nicht mit anderen Arbeitgebern konkurrieren“, sagen die Vertreter der Gewerkschaft der Polizei. Auch die berufliche Qualifikation vor Ort muss aus Sicht der GdP verbessert werden.

