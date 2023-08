Dürfen sie wieder kleben bleiben? Erneut blockieren Aktivisten Kreuzung in Göttingen

Von: Melanie Zimmermann

Teilen

Erneut blockieren Aktivisten die Kreuzung am Weender Tor in Göttingen. © Kopietz, Thomas

Gleicher Ort, gleicher Protest: Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ blockieren das Weender Tor in Göttingen. Wie reagiert die Polizei dieses Mal?

Göttingen - Gerade einmal 48 Stunden ist es her, dass Mitglieder der „Letzten Generation“ an der Kreuzung Weender Tor in Göttingen den Straßenverkehr kurzzeitig zum Erliegen gebracht haben. Da sitzen sie schon wieder auf dem Asphalt, an gleicher Stelle und mit dem gleichen Vorgehen.

Bereits am Montag (28. August) blockierten die Aktivisten die Fahrbahn in Richtung Innenstadt. Für Autofahrer, die vom Bahnhof kamen, war auf Höhe des Restaurants Vapiano einmal mehr Schluss.

Nur zwei Tage nach letzter Protestaktion: „Letzte Generation“ blockiert wieder Kreuzung in Göttingen

Interessanter als die Blockade selbst war dieses Mal jedoch das Vorgehen der Göttinger Polizeibeamten vor Ort. Statt der üblichen Ansprache, die Kreuzung zu räumen, wenn die Aktivisten dies nicht freiwillig tun, ließen sie die Mitglieder des Bündnisses kleben und richteten für den Verkehr eine Umleitung ab der Kreuzung Berliner Straße/Obere-Masch-Straße ein.

Mit Sekundenkleber kleben sich die Aktivisten der „Letzten Generation“ bundesweit regelmäßig auf Fahrbahnen fest - auch in Göttingen. © Stefan Rampfel

Für dieses Vorgehen wurde die Polizei Göttingen im Netz massiv kritisiert. „Frage an die Polizei: Seid ihr eigentlich noch die Executive... oder seid ihr nach diversen ‚Schulungen‘ jetzt nur noch auf peinlichst genaue Ausführung der De-Eskalation bedacht, jetzt vielmehr auf der Seite der Sozialarbeiter verorted?“ kommentiert ein Leser den HNA-Artikel zur Aktion.

Einer weitere Leser schreibt: „Die Polizei hat wohl in den letzten Jahren bereits vergessen, was ihr Auftrag ist. Hier ist unpolitisch zu handeln und diese Personen sind damit von der Straße zu verbringen. Wer dem Platzverweis dann nicht Folge leistet und/oder sich diesem widersetzt, hat ein Platz im Streifenwagen sicher. So war das früher einmal, als die Polizei noch ihre Aufgaben ernst genommen hat.“

Kleben und leben lassen: Göttinger Klimaaktivisten durften ihre Blockade fortsetzen

Für die Mitglieder der „Letzten Generation“ ist das Vorgehen der Polizeibeamten ein kleiner Erfolg. „Die Polizei hat am Montag unsere Versammlungsfreiheit anerkannt und die Versammlung auf der zentralen Straßenkreuzung am Weender Tor in Göttingen nicht geräumt“, schreibt das Göttinger Bündnis in seiner Mitteilung.

„Das macht deutlich - es ist unsere Regierung von der unser Grundgesetz gegenwärtig gebrochen wird. Vor genau 75 Jahren wurde in Bayern unser Grundgesetz geschrieben. Hier in Göttingen kam es am Montag erfolgreich zur Anwendung.“ (Melanie Zimmermann)