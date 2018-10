Dürre-Jahr: Zusätzliches Wasser für Lichtes Meer in Göttingen

Das "Lichte Meer" im Göttinger Naherholungsgebiet war so ausgetrocknet, dass die Feuerwehr es am Freitag mit 10.000 Liter Wasser wieder auffüllen musste.

Wildschwein- und Damwild-Gehege am Göttinger Kehr sind beliebte Ziele im Naherholungsgebiet am Hainberg. Zum Damwild-Gehege gehört auch das „Lichte Meer“ – ein Teich, das in diesem trockenen Sommer und Herbst sehr gelitten hat: Von Meer ist nicht viel zu sehen, der Wasserstand ist extrem niedrig. Deshalb hat die Stadtwaldverwaltung am Freitagvormittag nachgeholfen. Das „Lichte Meer“ im Damwildgehege wurde mit 10.000 Liter Wasser geflutet.

„Durch den besonders trockenen Sommer in diesem Jahr hat das Lichte Meer einen sehr geringen Wasserstand“, beschreibt Lena Dzeia, Leiterin des Göttinger Stadtwalds, den Grund für diese Aktion. „Das Damwild im Gehege nutzt den Teich als Trinkwasserquelle und ist deshalb auf einen entsprechenden Füllstand angewiesen.“

Außerdem sei der Teich als Feuchtbiotop Lebensraum unter anderem für Frösche und Molche. Im Gehege leben 41 Hirsche, im benachbarten Schwarzwildgatter gibt es 14 Wildschweine.

Das Wasser wird von den Göttinger Stadtwerken bereitgestellt. Im Pendelverkehr holten ein Tanklöschfahrzeug mit einem 3000 Liter-Tank und ein Hilfeleistungs-Löschfahrzeug mit einem 2000 Liter-Tank das Wasser aus dem Hochbehälter oberhalb der Schillerwiesen.

„Bei dem verwendeten Wasser ist kein Harzwasser beigemischt“, sagt Jens Austinat von der Berufsfeuerwehr, die mit vier Einsatzkräften des Grundausbildungslehrganges vor Ort waren.

Über die Unterstützung von Stadtwerken und Feuerwehr ist Lena Dzeia begeistert: „Das ist eine tolle Hilfe.“