Duo überfiel Nachtportier in Göttinger Hotel: Opfer erlitt Schock

Polizei bittet um Hinweise

+ © Patrick Seeger/dpa Überfall auf einen Nachtportier im Hotel © Patrick Seeger/dpa

Göttingen. Unbekannte haben am Samstag in den frühen Morgenstunden einen Nachtportier in einem Hotel an der Bahnhofsallee in Göttingen überfallen. Das Opfer erlitt einen Schock.