E-Scooter gehen in Göttingen ab Januar an den Start

Beispiel Hannover: In der Landeshauptstadt, so wir hier am Hauptbahnhof, gehören die E-Scooter bereits seit dem Frühsommer zum Alltagsbild. Im neuen Jahr können die Leih-Flitzer auch nach Göttingen.

In Großstädten wie Berlin, Hannover oder München gehören Leih-Scooter längst zum Alltagsbild. Im Januar geht ein solches Angebot mit 100 Elektro-Flitzern in Göttingen an den Start.

Gibt es schon einen genauen Starttermin?

Nein, bislang nicht. Es soll im Januar losgehen. Die 100 Elektro-Scooter sind bislang noch nicht in Südniedersachsen eingetroffen.

Wie kann man die Scooter nutzen?

Sie können innerhalb eines festgelegten Gebietes in der Stadt Göttingen ausschließlich mit einer App auf Smartphones entliehen werden. Dort werden auch die Standorte angezeigt. Scooter dürfen überall dort stehen, wo auch Fahrräder abgestellt werden dürfen. Dazu muss man sich registrieren. Sollte es bei Verstößen Strafzettel geben, so werden diese an die Verursacher weitergeleitet. Als „Nummernschilder“ tragen alle Scooter Mofa-Kennzeichen. Bei wiederholten Verstößen müssen Nutzer mit einer Sperre oder einem Ausschluss rechnen.

Was wird die Nutzung der Scooter kosten?

Das steht noch nicht genau fest. Die Startgebühr soll bei einem Euro pro Fahrt liegen. Hinzu kommt eine Minuten-Gebühr, die sich zwischen 15 und 19 Cent bewegen soll. Damit kostet eine Stunde etwa zehn Euro. Bezahlt wird über das Girokonto und später auch über die Kreditkarte. Damit die Scooter nicht wild abgestellt werden, ist es inzwischen durchaus üblich, dass am Ende der Nutzung ein Handyfoto eingeschickt werden muss.

Was passiert mit Alkohol- oder Drogen-Sündern auf dem Scooter?

Rechtlich gilt ein E-Scooter, genauso wie ein Auto, als Kraftfahrzeug. Daher gelten die gleichen strengen Regeln wie bei der Benutzung von Autos. Ab 1,1 Promille Alkohol sind auch Scooter-Nutzer absolut fahruntüchtig. Ab 0,5 Promille müssen sie mit einem happigen Bußgeld und Punkten rechnen. Und: Wer mit 0,3 Promille oder mehr auffällig wird oder einen Unfall baut, der macht sich mit diesem Wert bereits strafbar.

Gibt es ein Mindestalter für die Nutzung der Scooter?

Ja, die Nutzer müssen mindestens 18 Jahre alt sein – ein Führerschein ist aber nicht erforderlich. Außerdem wird ein Helm empfohlen, ist aber bei der Scooter-Nutzung keine Pflicht. Es ist zudem streng verboten, den Scooter zu zweit zu benutzen.

Wer steckt hinter dem Scooter-Projekt?

„Yoio“ wird vom Car-Sharing Anbieter „YourCar“ initiiert, der seit vier Jahren in Göttingen am Markt ist. Deren kleine Autos werden übrigens mit Erdgas, das die Stadtwerke Göttingen liefert, betankt.

Sind die Stadtwerke auch an diesem Projekt beteiligt?

Ja, die Scooter werden mit GöStrom von den Stadtwerken aufgeladen. Dieser wird zu 100 Prozent aus Wasserkraft erzeugt. „Mit Yoio bewegen sich die Nutzer also klimaneutral fort“, wirbt Stadtwerke-Pressesprecherin Claudia Weitemeier für das neue Mobilitäts-Projekt.

Welche Reichweite haben die Scooter?

Der Hersteller gibt an, dass die Roller mit einer Akkuladung bis zu 60 Kilometer weit kommen. Via Funk und Satellitennavigation übermitteln die Scooter ihre Standortdaten und ihren Ladezustand an die Zentrale. Wenn der Wert unter eine bestimmte Grenze fällt, wird der Flitzer mit einem Erdgas-Transporter zum Aufladen über Nacht eingesammelt. In der Zukunft sollen leicht austauschbare Akkupacks zum Einsatz kommen.

Gibt es einen ökologischen Hintergrund?

YourCar-Geschäftsführer Boris M. Hillmann hofft, dass das neue Angebot dazu beiträgt, den Besitz von privaten Autos in Göttingen deutlich zu reduzieren: „Wir sehen die E-Scooter auch als Zubringer zu den Carsharing-Fahrzeugen.“

yourcar-carsharing.de