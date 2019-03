Earth-Hour: Göttingen schaltet für eine Stunde das Licht aus

Licht-Installation über Göttingen: Der Vier-Kirchen-Laser am Markt wird am Samstag um 20 Uhr eigens eingeschaltet und zur Earth Hour abgeschaltet. Anschließend ist er noch einmal für eine halbe Stunde in Betrieb.

In Göttingen geht das Licht aus: Mit der Earth Hour, bei der am Samstag, 30. März, ab 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht abgestellt wird, wird auf den Klimaschutz aufmerksam gemacht.

Weltweit beteiligen sich Tausende Städte an der Earth Hour. Die bekanntesten Bauwerke und Sehenswürdigkeiten werden in Dunkelheit gehüllt. Die Stadt Göttingen, die Georg-August-Universität und der Landkreis Göttingen beteiligen sich ebenfalls und folgen damit dem Aufruf des „World Wide Fund For Nature“ (WWF), ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

In Göttingen wird an folgenden Gebäuden die Außenbeleuchtung abgeschaltet: Altes Rathaus, Treppenturm Kläranlage, Kreishaus, Aula der Universität am Wilhelmsplatz, Historische Sternwarte der Universität, Staats- und Universitätsbibliothek am Platz der Göttinger Sieben, Alte Mensa der Universität am Wilhelmsplatz, Gebäudekomplex Markt/Ecke Kornmarkt.

Die Göttinger Grünen laden anlässlich der Aktion zu einer Diskussionsrunde ein. Treffpunkt ist um 20.30 Uhr vor dem Weender Parkbad. Bei Musik, Getränken und Kerzenschein soll überlegt und diskutiert werden, was jeder im Alltag mehr für den Klimaschutz tun kann.

Der grüne Gauss-Weber-Telegraf-Laser von Measurement Valley wird seine tägliche Sendung zur Earth Hour unterbrechen. Der blaue 4-Kirchen-Laser wird an diesem Tag extra um 20 Uhr eingeschaltet, dann zur Earth Hour demonstrativ aus- und danach noch einmal für eine halbe Stunde eingeschaltet, und zwar auf alle 4 Kirchtürme im Dauerlicht. Damit soll die besondere Bedeutung des Ausschaltens betont werden.

Bei Fragen zur Beteiligung sowie für weitere Informationen steht der Fachdienst Klimaschutz und Energie der Stadt Göttingen per E-Mail unter klimaschutz@goettingen.de zur Verfügung.

Mehr Infos unter: www.wwf.de/earthhour