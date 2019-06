Edith-Stein-Preis für ehemaligen Göttinger Thomas Buergenthal

Der US-amerikanische Jurist und KZ-Überlebende Thomas Buergenthal (85) erhält den Edith-Stein-Preis 2019. Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert.

Die Auszeichnung werde ihm für seinen unermüdlichen, engagierten Kampf um die Würde des Menschen verliehen, teilte der Edith-Stein-Kreis am Dienstag in Göttingen mit.

„In seiner Arbeit als Professor, als Mitglied einer Wahrheitskommission und als Richter sowie als Autor standen und stehen die Menschenrechte im Zentrum“, heißt es in der Begründung der Jury. Der Preis wird bei einem Festakt am 17. November im Göttinger Rathaus überreicht.

Als Kind mit den Eltern nach Auschwitz-Birkenau deportiert

Thomas Buergenthal wurde als Kind 1944 mit seinen Eltern ins KZ Auschwitz-Birkenau deportiert und dort von ihnen getrennt. Sein Vater starb 1945 im KZ Flossenbürg. Mit seiner Mutter, die er 1946 in Göttingen wiederfand, wanderte Buergenthal 1951 in die USA aus.

Nach seinem Jurastudium wirkte Buergenthal an verschiedenen Universitäten als Professor und wurde Richter am Internationalen Gerichtshof in Den Haag.

Seit 1995 ehrt der in Göttingen ansässige Edith-Stein-Kreis mit seinem Preis alle zwei Jahre Persönlichkeiten, Gruppierungen und Institutionen, die sich durch soziales, politisches und gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet haben.

Auszeichnung erinnert an Frauchenrechtlerin Edith Stein

Zu den Preisträger gehören der frühere Hildesheimer katholische Bischof Norbert Trelle und die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU).

Die Auszeichnung erinnert an die Frauenrechtlerin und katholische Ordensfrau Edith Stein (1891-1942), die von 1913 bis 1915 in Göttingen lebte und vom Judentum zum Katholizismus kovertierte.

1942 wurde sie in Auschwitz von den Nationalsozialisten ermordet. Papst Johannes Paul II. sprach Edith Stein 1987 heilig.

2018 war Buergenthal zu Besuch am Göttinger Felix-Klein-Gymnasium.