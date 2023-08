Ehemaligen-Projekt: Weiter nah dran am Uni-Klinik-Leben

Von: Thomas Kopietz

Ehemaligen-Projekt der Universitätsmedizin Göttingen (UMG): Sabine Karoline Homburg kümmert sich in ihrem Mini-Job um die Ehemaligen. © Thomas Kopietz

Im Ruhestand weiterhin Kontakt zum früheren Arbeitgeber halten: Darum geht es bei einem Ehemaligen-Projekt der Universitätsmedizin Göttingen.

Göttingen – Von etwa 8000 Mitarbeitern der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) verabschieden sich durchschnittlich etwa 140 pro Jahr in den Ruhestand. Manche ziehen einen dicken Schlussstrich unter ihre Lebensarbeitszeit samt Arbeitgeber, manche bleiben der Uni-Klinik verbunden – und sie finden Gemeinschaft in der Initiative „Ehemalige der UMG“, getragen vom Vorstand, betreut von Sabine Karoline Homburg.

Natürlich ist auch sie eine Ehemalige, ist seit Jahresbeginn „ein wenig früher“ in den Ruhestand gegangen, wie sie selbst sagt. Doch nach mehr als drei Jahrzehnten als Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Finanzen, davon mehr als 20 Jahre zuständig für die Transfusionsmedizin, engagiert sich Homburg weiter in der Uni-Klinik und hat sich ein Feld ausgesucht, dass nach der Corona-Pandemie wieder frisch beackert werden muss.

Über Jahrzehnte bei der UMG

„Menschen, die Jahrzehnte für die UMG gearbeitet haben es aus Überzeugung und mit Leidenschaft getan“, sagt Homburg und fügt an: „Damit von einem Tag auf den anderen aufzuhören, ist für viele schwierig und auch gar nicht gewünscht.“

Das Corona-Virus und die Pandemie samt aller – noch bis Frühjahr 2023 wirkenden – Beschränkungen in der Uni-Klinik aber hatten den frischen Ruheständlern jede Möglichkeit der Teilhabe in „ihrer“ Uni-Klinik genommen. So hat sich Sabine Karoline Homburg zunächst vorgenommen, Aufbauarbeit zu leisten, eine Mitgliederliste zu erstellen, einen regelmäßigen Treff der UMG-Ehemaligen einmal im Monat wieder stattfinden zu lassen und die große Verabschiedung aller Ausscheidenden einmal im Jahr mitzuorganisieren.

Gespräche mit dem Vorstand

Davor standen aber erst einmal die Gespräche mit dem Vorstand, der umgehend Zustimmung signalisierte. „Das war wirklich schön, den Vorstand gleich im Boot zu haben“, freut sich Homburg, die sich nun auch in Absprache mit den Datenschützern im Haus, eine Liste mit Namen und E-Mail-Kontakten der Pensionäre pflegt.

Ein erstes größeres Vorhaben besteht in der Organisation einer Verabschiedungsfeier für die Jahrgänge, die kurz vor und während der Pandemie berentet wurden.

Einschränkungen während der Corona-Krise

Denn die Jahrgänge 2019 bis Frühjahr 2023 konnten aufgrund der Pandemie-Kontaktbeschränkungen bisher nicht gebührend verabschiedet werden. Jetzt werden also für die aktuelle Verabschiedung alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen, die 2019 und 2020 in den Ruhestand gegangen sind. Im Folgejahr werden es die aus den Jahren 2021 und 2022/23 sein – insgesamt 130 aus 2019 und 411 aus dem eigentlichen Pandemie-Zeitraum. Das Orga-Team setzt sich aus Ehemaligen zusammen.

Interesse an der Aufnahme in den Verteiler und an weiteren Infos haben bislang 80 bis 90 ehemalige Beschäftigte bekundet, 20 bis 30 treffen sich einmal im Monat. Dabei zählt das Zusammensein, aber auch das Entwickeln neuer Ideen sowie Aktivitäten wie Wanderungen und Besichtigungen.

Auch will Homburg vermitteln und weiterleiten, wenn Ehemalige weiter im kleinen Rahmen in der UMG mithelfen oder sich anderweitig einbringen wollen. Eines sollen die Ehemaligen aber nicht sein, in Zeiten des Fachkräftemangels ein Pool mit einspringenden Mitarbeitern, wie Homburg betont.

Eine Ansprechpartnerin für alle

Ganz wichtig ist ihr auch, dass sie „Ansprechpartnerin für alle ist“. Gemeint ist: Alle können kommen, gleich welcher einstigen Position im Arbeitsleben, Abteilungszugehörigkeit und Tätigkeit. „Jeder ist willkommen!“

Sabine Karoline Homburg engagiert sich auch, weil es ihr zum einen Freude macht, zum anderen, um einen sozialen-gesellschaftlichen Aspekt zu bedienen: „Die Ehemaligen können und sollen weiter am sozialen Leben der UMG teilhaben, das sind Veranstaltungen, aber auch Angebote der Bildungsakademie. Sie können auch die Bonusangebote als Ex-UMG-ler nutzen, wie die Teilnahme am Hochschulsport.

Besuche bei der Uni-Medizin

Ganz nebenbei können die Ehemaligen auch ganz normal das tun, was sie Abertausende Male getan haben, die Uni-Klinik besuchen, irgendwie noch dabei sein – auch nach dem offiziellen Ende des Arbeitslebens.

Die UMG-Ausweise für Ehemalige gibt es am Tag des Ausscheidens ohne Antrag ganz einfach und schnell von 9 bis 12 Uhr in der Kartenstelle (nahe Kiosk), wo auch die E-mail-Adresse hinterlassen werden kann. Bei Fragen hilft Sabine Karoline Homburg weiter. Sie wünscht sich nun, dass sich das UMG-Ehemaligen-Projekt wieder verstetigt und dauerhaft läuft, „so bunt und vielfältig wie die Ehemaligen selbst“.

Kontakt: Sabine Homburg, Tel. 0551/39 62 78 9; Mail: umg.ehem@med.uni-goettingen.de; Sprechzeiten: Di. 8 bis 11 Uhr, Raum Ebene 0, C2, Raum 308 (IT). Weitere Infos gibt es hier. (Thomas Kopietz)