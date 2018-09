Eichsfelder Biker spenden Rekordsumme für Göttinger Elternhaus

Über 26.000 Euro Spenden

+ © Stefan Rampfel Rekordspende: Biker übergeben 26 000 Euro Erlös des 20. Eichsfelder Bikertags an das Elternhaus in Göttingen. © Stefan Rampfel

Göttingen. Bereits zum 20. Mal fand Anfang September der Eichsfelder Bikertag statt. 830 Biker nahmen an der weit über 100 Kilometer langen Ausfahrt durch das Eichsfeld teil. Ergebnis ist die Rekord-Spendensumme von 26.222 Euro, die jetzt an das Elternhaus in Göttingen überreicht wurde.